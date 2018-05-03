В останньому дослідженні Гокінг розв’язав парадокс паралельних всесвітів

Image caption Останнє дослідження Стівена Гокінга та професора Томас Хертога передали до наукового журналу за 10 днів до смерті видатного науковця

У своїй останній роботі професор Стівен Гокінг розповів про існування паралельних всесвітів, які є схожими на наш.

Ця теорія покійного астрофізика допомагає вирішити космічний парадокс, який виник в результаті його ж досліджень, а також спрямовує астрономів на пошук доказів існування паралельних всесвітів.

Роботу передали в наукове видання Journal of High-Energy Physics за десять днів до смерті Гокінга.

У 1980-х роках Стівен Гокінг разом з американським астрофізиком Джеймсом Гартлом розробив нову теорію виникнення Всесвіту.

Теорія Гартла-Гокінга усувала внутрішню суперечність теорії Ейнштейна, в якій стверджувалося, що наш Всесвіт виник приблизно 14 мільярдів років тому, але не говорилося, яким чином це сталося.

Вчені звернулися до квантової механіки, аби пояснити, як Всесвіт міг виникнути з нічого.

Теорія двох науковців вирішила одну проблему, але створила іншу або навіть нескінченну кількість інших.

Адже фізики прийшли дійшли висновку, що великий вибух найімовірніше створив не один всесвіт, а нескінченну їх кількість.

Відповідно до теорії Гартла-Гокінга, деякі з паралельних всесвітів схожі на наш: в них існують схожі на Землю планети, подібні до земних суспільства, і навіть схожі на нас люди.

Щоправда, інші всесвіти можуть бути трохи іншими - це може бути планета, схожа на Землю, на якій ще живуть динозаври.

І нарешті, є ймовірність, що там не існує планет, схожих на Землю, а можливо навіть зірок та галактик, діють інші закони фізики.

Це може виглядати як фантастика, але відповідно до математичної частини теорії Гартла-Гокінга це можливо.

І ось тут виникає проблема: якщо існує нескінченне число всесвітів з нескінченними варіаціями законів фізики, тоді теорія не може сприяти розумінню того, в якому саме всесвіті ми знаходимося і якими є його особливості в порівнянні з іншими.

Саме цей парадокс і намагався вирішити у своїй останній роботі Стівен Гокінг разом з професором Томасом Хертогом з Левенського католицького університету в Бельгії.

"Ані Стівен, ані я не були задоволені таким станом справ", - пояснює пан Хертог ВВС.

"Виходить, що мультивсесвіт виник випадково, а більше ми майже нічого сказати не можемо. Ми сказали один одному: "Можливо, з цим доведеться змиритися". Але здаватися ми не хотіли", - розповідає вчений.

Копирайт изображения DETLEV VAN RAVENSWAAY/SCIENCE PHOTO LIBRARY Image caption Згідно з теорією Гартла-Гокінга, деякі з паралельних всесвітів схожі на наш

Теорія Гартла-Гокінга - плід двадцятирічної роботи двох вчених. Парадокс в рамках нової теорії вирішується за допомогою математичного арсеналу іншої екзотичної теорії - теорії струн.

Цей підхід дозволив фізикам по-іншому поглянути на науку. А нова оцінка теорії Гартла-Гокінга, яка міститься в роботі Стівена Гокінга та Томаса Хертога, відновлює порядок в мультивсесвіті.

Відповідно до теорії Гокінга-Хертога, паралельні світи існують, але закони фізики в них мають бути такими ж, як в нашому Всесвіті.

Це означає, що наш Всесвіт типовий, тому висновки, які ми робимо зі спостережень за ним, можна застосувати й до паралельних світів.

Все це може здатися складним для розуміння, але ці ідеї дійсно допоможуть фізикам, які намагаються розробити більш повну теорію виникнення Всесвіту, каже професор Хертог.

"Закони фізики, які ми перевіряємо в наших лабораторіях, існували не завжди. Вони викристалізувалися після Великого вибуху, в міру того, як наш Всесвіт розширювався та остигав. Те, які саме закони виникнуть, у великій мірі залежало від фізичних параметрів Великого вибуху. Вивчаючи їх, ми сподіваємося отримати більш глибоке розуміння того, звідки постають наші теорії з фізики, як вони з'являються, і чи є вони унікальними", - говорить вчений.

Один з найважливіших висновків нової теорії в тому, що, за словами Хертога, вона може допомогти дослідникам виявити сліди паралельних всесвітів в нашому. Це можна зробити, вивчаючи мікрохвильові сліди Великого вибуху.

Але якимось чином перескочити з одного всесвіту в інший навряд чи вийде, зазначає вчений.