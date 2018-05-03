Романа Поланскі виключили з Кіноакадемії США через розбещення неповнолітньої
Режисера Роман Поланскі та коміка Білла Косбі виключили з членів американської Академії кінематографічних мистецтв і наук, яка вручає премію "Оскар".
Рішення про виключення Поланскі, якого звинувачують у сексі з неповнолітньою 40 років тому, та Косбі, якого звинуватили у сексуальних домаганнях, в кіноакадемії ухвалили під час голосування у вівторок, а оприлюднили в четвер.
84-річний Роман Поланскі є лауреатом "Оскара": в 2003 році він отримав премію як кращий режисер за фільм "Піаніст".
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У заяві академії йдеться, що правління "проголосувало за виключення актора Білла Косбі та режисера Романа Поланскі зі своїх членів відповідно до правил поведінки в організації".
"Рада продовжує заохочувати етичні стандарти, які вимагають від членів підтримки спільних цінностей Академії, які полягають у повазі людської гідності", - наголошується в заяві.
За всю 91-річну історію з кіноакадемії виключили лише чотирьох людей.
Рішення викликало бурхливу реакцію в соцмережах. Багато людей цікавляться, чому Академія так довго не могла вжити заходів щодо Поланскі, хоча він давно зізнався в незаконних статевих стосунках з 13-річною дівчиною.
Давня історія
У 1977 році Романа Поланскі звинуватили в розбещенні 13-річної моделі Саманти Геймер. За американськими законами йому загрожувало ув'язнення на термін до 50 років.
В рамках угоди зі слідством Поланскі визнав себе винним у незаконних статевих стосунках з неповнолітньою - "статутному" зґвалтуванні.
Фотомодель Саманта Геймер, яку Поланскі запросив нібито для зйомки для французького видання Vogue в будинок Джека Ніколсона в Лос-Анджелесі, згадувала, що режисер дав їй шампанське та наркотик, після чого примусив до сексу. Джека Ніколсона тоді не було в місті.
Після визнання провини Поланскі провів у в'язниці 42 дні, а потім втік з США, побоюючись, що його угоду зі слідством скасують.
Справа щодо режисера й досі не закрита. Минулого року суд в США відмовився закривати її навіть після клопотання жертви, яка вважає багаторічне вигнання достатнім покаранням для режисера. Проте суди в Польщі та швейцарська влада відмовили в запитах про його екстрадицію.
Поланскі має громадянство Франції та Польщі. Він живе у Франції, а ця країна не видає своїх громадян. Польський суд також відмовив США у видачі Поланскі, коли режисер у 2015 році знімав фільм в Кракові.
Швейцарія відповіла відмовою на запит США про екстрадицію в 2010 році, хоча там Поланскі мусив провести дев'ять місяців під домашнім арештом в очікуванні цього рішення.
У минулому році його обрали до журі кінопремії "Сезар" у Франції, проте йому довелося відмовитися від участі через протести феміністок.
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