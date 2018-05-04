Вченим вдалося створити синтетичні ембріони зі стовбурових клітин

Копирайт изображения NICOLAS RIVRON Image caption Ембріони, сформовані поза організмом, прикріплялися до стінки матки живої миші та росли там протягом декількох днів

Голландським вченим вдалося створити в лабораторії "синтетичні" ембріони мишей - не зі сперматозоїдів та яйцеклітин, а з інших клітин тварин.

Цей прорив у вивченні стовбурових клітин не ставив собі за мету знайти нові способи клонування людей або інших організмів; його завданням було прояснити, чому багато вагітностей закінчуються передчасно ще на етапі прикріплення ембріона до стінки матки.

Ембріони, сформовані в лабораторних умовах поза організмом, прикріплялися до стінки матки живої миші й росли там протягом декількох днів.

Вивчення цього процесу, за словами експертів, може допомогти у лікуванні безпліддя у людей.

Викидень на ранній стадії

Найчастіше вагітність закінчується викиднем, коли жінка ще не здогадується про зачаття. Запліднене яйце не може закріпитися всередині матки.

Вчені не до кінця розуміють, чому так відбувається, але є версія, що це пов'язано з порушеннями ембріона, який зростає.

Вивчення ранніх стадій розвитку ембріона - заняття непросте, як з точки зору етики, так і через досить обмежені технічні можливості.

Використання стовбурових клітин (а не сперми та яйцеклітин) для створення ембріонів може дати багато матеріалу для наукових досліджень.

Структура ембріона

Копирайт изображения NICOLAS RIVRON Image caption Структура синтетичного ембріона

Стовбурові клітини - це недозрілі клітини, які здатні перетворюватися на клітини різного типу, формуючи різні органи та тканини на ранніх етапах життя.

Вчений з Маастрихтського університету Ніколас Ріврон та його науковий колектив створили структуру, яка нагадує ембріон, змішавши два види стовбурових клітин мишей.

Під мікроскопом вони абсолютно схожі на справжні ранні ембріони (або бластоцисти) з аналогічною сферичною оболонкою, що складається з клітин, з яких потім розвивається плацента та плід.

Потім дослідникам вдалося поспостерігати за тим, як ембріон прикріплюється до матки, чого до цього не робив ніхто, хоча раніше вченим вже вдавалося створити ембріони зі стовбурових клітин для вивчення.

Пан Ріврон розповів в інтерв'ю BBC розповів: "Зараз ми можемо створювати ці ембріони у великих кількостях і детально їх вивчати. Це може допомогти нам зрозуміти, чому деяким ембріонам не вдається прикріплятися, і дозволить створити ліки, які допоможуть вирішити проблеми безпліддя".

Він зазначив, що планів повторити експеримент з людськими клітинами немає - для цього необхідний спеціальний дозвіл.

Професор Робін Ловелл-Бедж із британського Інституту Френсіса Кріка зазначає, що поки перспектива створення ембріональної структури з клітин людини дуже віддалена.

"Це сумно, тому що було б гарно мати необмежений запас ембріонів на ранній стадії для вивчення, аби зрозуміти, як клітини взаємодіють між собою для створення нормальних ембріонів, і вивчити механізм прикріплення ембріона до матки", - пояснює він.

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