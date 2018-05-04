Піщана буря в Індії забрала життя 125 людей

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Щонайменше 125 людей загинули станом на ранок п’ятниці через потужні піщані бурі в Індії. Надалі синоптики прогнозують погіршення погодної ситуації.

Надшвидкий вітер та блискавки спустошили багато сіл, зруйнували стіни будинків та поранили багато людей.

Речник відомства у справах надзвичайних ситуацій в штаті Уттар-Прадеш повідомив агентству AFP, що це найпотужніший шторм за останні 20 років.

Чиновники заявляють, що число жертв може зрости в найближчі дні.

Найгірша ситуація в районі Агра в штаті Уттар-Прадеш, де розташований відомий на весь світ мавзолей Тадж-Махал.

Ваш пристрій не підтримує відтворення мультимедійних файлів Північні штати Індії накрили руйнівні піщані бурі.

Бурі також зачепили три райони у сусідньому штаті Раджастан.

Багато загиблих спали, коли їхні будинки були зруйновані блискавкою чи сильним вітром.

Прем'єр-міністр Нарандра Моді написав співчуття рідним загиблих у Twitter.

"Звернувся до чиновників координувати дії з місцевою владою та працювати над наданням допомоги тим, хто постраждав" - йдеться у повідомленні.

Пропустити Twitter допис , автор: @PMOIndia Saddened by the loss of lives due to dust storms in various parts of India. Condolences to the bereaved families. May the injured recover soon.



Have asked officials to coordinate with the respective state governments and work towards assisting those who have been affected: PM — PMO India (@PMOIndia) 3 травня 2018 р.

Влада Уттар-Прадеш оголосила, що сім'ї загиблих отримають 400 000 рупій (6 тис. доларів США) компенсації.

"Я працюю на посаді впродовж 20 років, і це найгірше я бачив", - розповів BBC, секретар управління з подолання наслідків стихійних лих в штаті Раджастхан Хемант Гера.

"11 квітня у нас був дуже інтенсивний пиловий шторм, загинули 19 людей, але тепер загинуло надзвичайно багато людей, які спали і не могли вийти з будинку, тоді як вітер руйнував стіни будинків, які зроблені із грязюки".