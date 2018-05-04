Піщана буря в Індії забрала життя 125 людей

  • 4 травня 2018
Індія після піщаного шторму Копирайт изображения Reuters

Щонайменше 125 людей загинули станом на ранок п’ятниці через потужні піщані бурі в Індії. Надалі синоптики прогнозують погіршення погодної ситуації.

Надшвидкий вітер та блискавки спустошили багато сіл, зруйнували стіни будинків та поранили багато людей.

Речник відомства у справах надзвичайних ситуацій в штаті Уттар-Прадеш повідомив агентству AFP, що це найпотужніший шторм за останні 20 років.

Чиновники заявляють, що число жертв може зрости в найближчі дні.

Найгірша ситуація в районі Агра в штаті Уттар-Прадеш, де розташований відомий на весь світ мавзолей Тадж-Махал.

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Північні штати Індії накрили руйнівні піщані бурі.

Бурі також зачепили три райони у сусідньому штаті Раджастан.

Багато загиблих спали, коли їхні будинки були зруйновані блискавкою чи сильним вітром.

Прем'єр-міністр Нарандра Моді написав співчуття рідним загиблих у Twitter.

"Звернувся до чиновників координувати дії з місцевою владою та працювати над наданням допомоги тим, хто постраждав" - йдеться у повідомленні.

Влада Уттар-Прадеш оголосила, що сім'ї загиблих отримають 400 000 рупій (6 тис. доларів США) компенсації.

"Я працюю на посаді впродовж 20 років, і це найгірше я бачив", - розповів BBC, секретар управління з подолання наслідків стихійних лих в штаті Раджастхан Хемант Гера.

"11 квітня у нас був дуже інтенсивний пиловий шторм, загинули 19 людей, але тепер загинуло надзвичайно багато людей, які спали і не могли вийти з будинку, тоді як вітер руйнував стіни будинків, які зроблені із грязюки".

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