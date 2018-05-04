На Гаваях почалося виверження найактивнішого вулкана світу

Копирайт изображения AFP Image caption На великій відстані від вулкана видно сильний дим та попіл

Надзвичайні служби американського штату Гаваї оголосили про виверження вулкану Кілауеа. Це наймолодший наземний вулкан на гавайських островах та найактивніший у світі.

На найбільшому з гавайських островів оголошено обов'язкову евакуацію 1700 місцевих жителів.

За словами свідків, лава почала виливатися на дорогу, створивши вогняну стіну. Довкола чути запах сірки та палених дерев.

Американський Червоний Хрест відкрив пункти надання допомоги.

Виверження спричинила серія сильних землетрусів останніми днями.

Минулого тижня лава із вулканічного кратера Пуу Оо вже розливалася і досягла населених пунктів.

Як написав у мережі Twitter гавайський губернатор, у регіоні почала роботу національна гвардія для допомоги з евакуацією та підтримки безпеки.

Вулкан Кілауеа на острові Гаваї – найактивніший вулкан у світі. Останнє його виверження ‎триває із 1983 року.

Ваш пристрій не підтримує відтворення мультимедійних файлів Кілауеа: як вивергається найактивніший вулкан у світі

На відео виверження вулкану Кілауеа у вересні 2017 року.

Вулкан дуже непередбачуваний і небезпечний, та подивитися на нього все одно щороку ‎приїжджають тисячі туристів.

Біля вершини вулкана збудований музей, у якому зібрано відомості про вулкани Національного парку "Вулкани Гаваїв" та їхні виверження.