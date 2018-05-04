ЮНІСЕФ: 200 тис. школярів на Донбасі - під перехресним вогнем

Копирайт изображения UNICEF Image caption Діти навчаються в школах, у стінах яких видно отвори від куль, вікна закладені мішками з піском а в підвалах облаштовано бомбосховища, кажуть в ЮНІСЕФ

200 тисяч школярів змушені навчатися в мілітаризованому середовищі на тлі бойових дій на Сході України. Про це йдеться у заяві Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ).

За інформацією організації, за чотири роки конфлікту в Україні знищено та пошкоджено сотні шкіл.

Зокрема, протягом останніх 16 місяців було пошкоджено або зруйновано як мінімум 45 шкіл.

"Діти навчаються в школах, у стінах яких видно отвори від куль, а вікна закладені мішками з піском. У підвалах облаштовано бомбосховища, а у подвір'ях залишаються осколки снарядів. Система освіти на сході України перебуває під перехресним вогнем вже понад чотири роки", - розповіла керівник представництва ЮНІСЕФ в Україні Джованна Барберіс.

Копирайт изображения UNICEF Image caption Школу №2 у Красногорівці закрили у травні минулого року після прямого попадання снаряду та численних руйнувань

Найбільшу загрозу для дітей, з обох боків лінії розмежування, становлять розташовані поруч військові об’єкти, наприклад, склади боєприпасів та контрольно-пропускні пункти, йдеться у повідомленні ЮНІСЕФ.

"Діти дуже бояться обстрілів і вчителі намагаються заспокоювати їх, але це дуже важко. Дітям важко впоратися з цим, тому що вони нервують та відчувають стрес", - розповіла директор школи №2 у місті Красногорівка Олена Михацька.

У ЮНІСЕФ кажуть, що зафіксували як мінімум вісім випадків, коли військові об'єкти розміщувалися за 500 метрів від дитсадків та шкіл, а у двох місцях вони були розташовані лише в декількох метрах від навчальних закладів.

З початку навчального року ЮНІСЕФ зафіксували шість випадків, коли колишні будівлі шкіл були зайняті військовими.

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