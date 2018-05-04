Арсенал біля Балаклії все ще тліє

Копирайт изображения УНІАН Image caption Тягач КрАЗ транспортує інженерну машину розгородження (ІМР) до місця пожежі на арсеналі під Балаклією

Пожежа на 65-у арсеналі поблизу міста Балаклія на Харківщині припинилася, але кілька осередків загоряння все ще тліють, повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій (ДСНС) у п'ятницю зранку.

"Станом на 7 годину 4 травня ситуація контрольована, спостерігається тління чотирьох окремих осередків", - йдеться у повідомленні пожежників.

"Інтенсивність вибухів знизилась", - додають вони.

У ДСНС також кажуть, що на місці працюють чотири пожежних танки та пожежна авіація: літак Ан-32 та гелікоптер Мі-8.

Жертв і постраждалих немає.

Місцевим жителям нічого не загрожує, запевняють у Міноборони.

Водночас біля Балаклії обмежено рух автотранспорту у 10-кілометровій зоні навколо міста. Крім того, заборонено авіапольоти над арсеналом у радіусі 30 км та на висоті нижче 6 км.

Загоряння трави

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Пожежа на арсеналі, за даними ДСНС, виникла через загоряння сухої трави на технічній території військового сховища.

Через це там стали вибухати поодинокі боєприпаси, які залишилися там після минулорічної пожежі.

Ситуацію ускладнив вітер, який розносив пожежу.

До вечора загоряння локалізували, ризик загоряння більших сховищ боєприпасів ліквідували.

Пожежники стверджують, що остаточно загасять пожежу на арсеналі вже сьогодні.

Копирайт изображения EPA Image caption У 2017 році пожежа під Балаклією мала величезні масштаби

У березні 2017 року на складі боєприпасів поблизу Балаклії сталася масштабна пожежа, що призвела до вибухів багатьох боєприпасів.

Тоді одна жінка загинула, ще одна отримала поранення, а з Балаклії та найближчих сіл евакуювали близько 20 тисяч людей.

За оцінками ДСНС, внаслідок пожежі та вибухів тоді були зруйновані 13 приватних та господарських споруд.

Арсенал також зазнав значних матеріальних втрат.

Причиною тієї пожежі, як вважають у Міноборони, стала диверсія.