Росіян вислали з України через георгіївські стрічки
Двох громадян Росії, які прилетіли до аеропорту "Бориспіль" з Мінська, відправили назад до білоруської столиці через георгіївські стрічки на їхньому багажу. Про це у п'ятницю зранку написав у Facebook речник прикордонної служби Олег Слободян.
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За його словами, чоловік та жінка прибули з Росії через Білорусь у приватних справах, "мали достатньо коштів для перебування в Україні та зворотні квитки".
"Але на багажі туристів були прикріплені георгіївські стрічки, які заборонені в Україні. На прохання прикордонників зняти цю символіку громадяни РФ відреагували негативно", - додав речник прикордонслужби.
Через відмову зняти стрічки прикордонники "відмовили даним особам в перетині кордону і зворотнім рейсом вони повернулися до Мінська".
Олег Слободян підсумував, що "українці раді усім гостям" України, але вони мають "поважати її громадян та виконувати її закони".
Заборона
З червня 2017 року в Україні набула чинності заборона на використання георгіївської (гвардійської) стрічки.
"Це не є символікою Другої світової, це символіка - символ агресії проти України 2014-2017 років. Тому, що обвішані цими стрічками бойовики вбивають наших воїнів кожного дня і ночі", - заявив президент Петро Порошенко, коли підписував відповідний закон.
Закон передбачає, що публічне використання, демонстрація чи носіння георгіївської стрічки карається штрафом від 50 до 150 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (850-2550 грн).
За повторну пропаганду георгіївської стрічки передбачається штраф до 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (5100 грн) або адміністративний арешт на строк до 15 діб.
У пояснювальній записці до закону зокрема було вказано, що "публічне використання георгіївською (гвардійської) стрічки в пропагандистських цілях несе суспільну небезпеку, має провокаційний характер, а тому має бути віднесено до правопорушень".
Георгіївські стрічки в Україні вважають символом проросійських сепаратистів.
Іноземців вже штарфували за георгіївські стрічки в Україні.
Так у лютому 2017 року прикордонники у Чернівецькій області не пропустили в Україну громадянина Молдови з георгіївськими стрічками.
Вони уточнили, щоу чоловіка було 25 стрічок. У підсумку йому заборонили в'їзд до України на три роки.
А у січні цього року Яремчанський міський суд присудив громадянину Білорусі сплатити штраф у 2,55 тис. грн за використання прапорця із георгіївською стрічкою на лобовому склі авто.