Росіян вислали з України через георгіївські стрічки

Копирайт изображения Facebook Олега Слободяна Image caption Георгіївські стрічки були прив'язані до багажу росіян, які прилетіли з Мінська

Двох громадян Росії, які прилетіли до аеропорту "Бориспіль" з Мінська, відправили назад до білоруської столиці через георгіївські стрічки на їхньому багажу. Про це у п'ятницю зранку написав у Facebook речник прикордонної служби Олег Слободян.

За його словами, чоловік та жінка прибули з Росії через Білорусь у приватних справах, "мали достатньо коштів для перебування в Україні та зворотні квитки".

"Але на багажі туристів були прикріплені георгіївські стрічки, які заборонені в Україні. На прохання прикордонників зняти цю символіку громадяни РФ відреагували негативно", - додав речник прикордонслужби.

Через відмову зняти стрічки прикордонники "відмовили даним особам в перетині кордону і зворотнім рейсом вони повернулися до Мінська".

Олег Слободян підсумував, що "українці раді усім гостям" України, але вони мають "поважати її громадян та виконувати її закони".

Заборона

Копирайт изображения Уніан Image caption Георгіївська стрічка на одному з автомобілів в Києві, 17 січня 2014 р

З червня 2017 року в Україні набула чинності заборона на використання георгіївської (гвардійської) стрічки.

"Це не є символікою Другої світової, це символіка - символ агресії проти України 2014-2017 років. Тому, що обвішані цими стрічками бойовики вбивають наших воїнів кожного дня і ночі", - заявив президент Петро Порошенко, коли підписував відповідний закон.

Закон передбачає, що публічне використання, демонстрація чи носіння георгіївської стрічки карається штрафом від 50 до 150 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (850-2550 грн).

За повторну пропаганду георгіївської стрічки передбачається штраф до 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (5100 грн) або адміністративний арешт на строк до 15 діб.

У пояснювальній записці до закону зокрема було вказано, що "публічне використання георгіївською (гвардійської) стрічки в пропагандистських цілях несе суспільну небезпеку, має провокаційний характер, а тому має бути віднесено до правопорушень".

Георгіївські стрічки в Україні вважають символом проросійських сепаратистів.

Копирайт изображения AFP Image caption Георгіївські стрічки в Україні вважають символом проросійських сепаратистів.

Іноземців вже штарфували за георгіївські стрічки в Україні.

Так у лютому 2017 року прикордонники у Чернівецькій області не пропустили в Україну громадянина Молдови з георгіївськими стрічками.

Вони уточнили, щоу чоловіка було 25 стрічок. У підсумку йому заборонили в'їзд до України на три роки.

А у січні цього року Яремчанський міський суд присудив громадянину Білорусі сплатити штраф у 2,55 тис. грн за використання прапорця із георгіївською стрічкою на лобовому склі авто.