Нобелівську премію з літератури не вручатимуть через сексуальний скандал

Копирайт изображения AlfredNobel.org Image caption Вперше з часів Другої світової війни Нобелівський приз з літератури не вручатимуть у 2018 році

Шведська академія, яка вручає Нобелівську премію з літератури, заявила, що цього року вона не оголошуватиме переможця - вперше за 75 років. Причиною цьому стали звинувачення у сексуальних домаганнях щодо чоловіка однієї з членів академії.

Мова йде про поетесу Катаріну Фростенсон, чоловіка якої - французького фотографа Жана-Клода Арно - звинуватили у сексуальних домаганнях одразу кілька жінок.

Ці звинувачення вже призвели до серйозної кризи у Шведській академії, внаслідок чого з її складу вийшли керівник, чотири інших члени, а також сама пані Фростенсон.

У академії тепер заявили, що переможця Нобелівської премії з літератури за 2018 рік оголосять наступного року - разом з наступним переможцем.

Скандал

Копирайт изображения Getty Images Image caption Шведська академія відповідальна за визначення нобелівських лауреатів з літератури

Скандал виник у листопаді минулого року, коли французького фотографа Жана-Клода Арно, який вів спільний культурний проект зі Шведською академією, звинуватили у домаганнях 18 жінок.

Вони заявили, що пан Арно домагався їх прямо у приміщеннях, що належать академії.

Сам француз всі звинувачення проти себе заперечує.

При цьому Нобелівський комітет вирішив не виключати зі свого складу дружину Жана-Клода Арно - поетесу та письменницю Катаріну Фростенсон.

Паралельно Шведську академію звинуватили у конфлікті інтересів.

На тлі витоку імен переможців попередніх Нобелівських премій, це призвело до розколу та кризи в організації.

У підсумку, пані Фростенсон та голова академії, професор Сара Даніус все ж вирішили залишити академію.

Криза не вплине на вручення Нобелівської премії в інших сферах.

Це перший випадок, коли Шведська академія не оголошуватиме переможця Нобелівської премії з літератури з 1943 року, коли приз не вручали через Другу світову війну.