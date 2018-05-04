У Дніпрі фура знесла десяток авто, 1 людина загинула
Вантажівка з металевими трубами втратила контроль на дорозі у Дніпрі й вилетіла на стоянку поруч з супермаркетом.
Внаслідок численних зіткнень загинула одна людина, ще троє, зокрема 62-річний водій фури, травмовані і потрапили до лікарні.
За даними поліції, у вантажного автомобіля "DAF" відмовили гальма.
Тіло загиблого (з білого мікроавтобусу на відео) рятувальники діставали спецзасобами, адже його машину дуже понівечило.
Також через зіткнення було пошкоджено понад 10 автомобілів.
У соцмережі потрапило відео моменту аварії.
На ньому видно, як фура на повороті на великій швидкості злітає з дороги і зносить кілька машин.
Інцидент трапився близько 10-ї години ранку.
Поліція розслідує інцидент за статтею про порушення правил дорожнього руху, яке спричинило смерть людини.