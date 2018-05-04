У Дніпрі фура знесла десяток авто, 1 людина загинула

Копирайт изображения Поліція Дніпра Image caption Вантажівка протаранила більше десяти автомобілів

Вантажівка з металевими трубами втратила контроль на дорозі у Дніпрі й вилетіла на стоянку поруч з супермаркетом.

Внаслідок численних зіткнень загинула одна людина, ще троє, зокрема 62-річний водій фури, травмовані і потрапили до лікарні.

За даними поліції, у вантажного автомобіля "DAF" відмовили гальма.

Тіло загиблого (з білого мікроавтобусу на відео) рятувальники діставали спецзасобами, адже його машину дуже понівечило.

Також через зіткнення було пошкоджено понад 10 автомобілів.

Копирайт изображения Поліція Дніпра Image caption Фура перевозила металеві труби. За попередніми даними, у неї відмовили гальма

У соцмережі потрапило відео моменту аварії.

На ньому видно, як фура на повороті на великій швидкості злітає з дороги і зносить кілька машин.

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Інцидент трапився близько 10-ї години ранку.

Поліція розслідує інцидент за статтею про порушення правил дорожнього руху, яке спричинило смерть людини.