"Катували і катують далі": правозахисники про тортури в поліції

Копирайт изображения УНІАН

Кількість катувань з боку українських правоохоронців зростає щороку, ідеться у звіті експертів-правозахисників Ради Європи.

Звіт ґрунтується на результах дослідження випадків застосування сили з боку поліції протягом 2015-2017 років.

Автори звіту наголошують, що, за даними медичних закладів, щороку дедалі більше людей звертаються по допомогу через тілесні ушкодження.

2015 року таких звернень було зафіксовано 1217, а 2017-го майже вдвічі більше - 2386.

"Дані медичних закладів не в повному обсязі відображають всю складність проблеми, адже значна частина потерпілих від такого насильства не звертається за медичною допомогою", - зазначають правозахисники.

Експерти визнають, що "певний відсоток заявників" може брехати про тілесні ушкодження з боку саме працівників поліції, або травми можуть бути наслідком законного застосування сили поліцейськими. Проте наразі звернення до медичних закладів є найбільш достовірним джерелом інформації про тортури.

Регіони, де зареєстровано найбільше таких звернень до медзакладів - Харківська, Херсонська, Полтавська, Миколаївська та Кіровоградська області.

Київ перебувє майже наприкінці списку, а найменше звернень про катування правоохоронцями - в Івано-Франківській, Одеській та Закарпатській областях.

Під час катувань найбільше намагаються травмувати голову. За інформацією лікувальних закладів, у 30% випадків зафіксований забій голови, у 25% - одночасні забої голови, кінцівок, тіла.

"Аналіз цих даних дає підстави стверджувати, що тілесні ушкодження були заподіяні правоохоронцями у спосіб, який становить небезпеку для життя та здоров'я", - наголошується у звіті.

"Катують людей для визнавальних показів"

Копирайт изображения УНІАН

За словами авторів звіту, найбільш поширеними причинами катувань є намагання отримати зізнання чи інформацію про підозрюваних, покарання людини за певні дії, зокрема, просто за факт вчинення злочину, а також з метою отримати гроші чи іншу вигоду від затриманого.

"Катували людей і по цей день катують людей для визнавальних показів", - прокоментував дослідникам ситуацію, що склалася, один з адвокатів.

Автори звіту проаналізували судові вироки з 2012 по 2017 рік за статтями про "катування" та "перевищення влади або службових повноважень, що супроводжувалося насильством" і встановили, що половина правоохоронців, причетних до катувань, - це оперативники, 21% - дільничні, 11% - керівники підрозділів, а 9% - працівники патрульної служби.

Як приклад наводиться інформація з вироку Мурованокуриловецького районного суду Вінницької області в 2013 році: "…Почувши азербайджанську мову, начальник міліції підійшов до нього, взяв рукою за шию, і кинув з стільця на підлогу, і лежачого вдарив один раз по голові в область потилиці, і декілька разів ногою по сідницях…".

Правозахисники вважають, що зростанню кількості катувань сприяють:

недосконалість чинного кримінального законодавства України у частині кваліфікації катувань та жорстокого поводження

відсутність ефективного механізму розслідування катувань з боку правоохоронців.

2017 року лише 2,7% проваджень щодо катувань та насильства в поліції дійшли до суду, і протягом останніх п'яти років ця цифра ніколи не перевищувала 3%, зазначено у звіті.

ВВС Україна намагається отримати коментар від Національної поліції щодо цього звіту.