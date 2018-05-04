В Китаї шукають чоловіка, який викрав дельфіна

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Китайська влада шукає чоловіка, який викрав дельфіна на пляжі в провінції Гуандун.

Як повідомляє новинний ресурс Btime, це сталося на одному з пляжів острова Гейлінг. Чоловік побачив дельфіна, якого викинуло на берег, і забрав його до свого авто.

Свідки кажуть, що тварина виглядала так, ніби вмирає.

Місцеві чиновники стверджують, що якщо чоловіка знайдуть, то його можуть притягнути до кримінальної відповідальністі.

Департамент з громадської безпеки Китаю заявив, що розслідування цього інциденту триває. Слідчі закликають всіх, хто має інформацію з цього приводу, поділитися нею.

"В Китаї дельфіни перебувають під охороною, тому якщо знайдуть цього чоловіка - його покарають", - ідеться в заяві департаменту в соцмережі Weibo.

Інформацію про інцидент, який відбувся 1 травня, перепублікував китайський відеосервіс Miaopai, де вона отримала понад шість мільйонів переглядів.

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"Свідки кажуть, що бачили дельфіна, який, здавалося, вмирає біля берега", - розповів місцевий рибалка сайту Btime.

"Турист схопив його і поклав на плече, а потім поїхав на своєму автомобілі, мабуть, забравши дельфіна", - додав він.

Люди в китайських соцмережах розкритикували такі дії чоловіка.

"Я навіть не знаю, яке покарання має бути тому, хто зробив щось подібне", - сказав один користувач Weibo.

"Якщо ти на таке здатний, то викради акулу з моря і ми подивимося, що станеться. Відпусти дельфіна", - додав інший користувач.

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