Націоналісти привели до СБУ бразильця, що воював на Донбасі

Копирайт изображения УНІАН Image caption Націоналісти ведуть Рафаеля Лусваргі до будівлі СБУ в Києві

У Києві націоналісти схопили громадянина Бразилії Рафаеля Лусваргі, якого в Україні судять за участь у конфлікті на Донбасі на боці сепаратистів, та силоміць привели його у будівлю СБУ.

Представники організацій "Національний корпус", С14 та "Традиції і порядок" кажуть, що українські спецслужби діють неефективно, оскільки чоловік, який зізнався, що воював на Донбасі за "ЛНР/ДНР", досі на волі.

Саме тому, за їхніми словами, вони вирішили самі втрутитися в ситуацію та передати пана Лусваргі СБУ.

У свою чергу в СБУ подякували націоналістам за "активну позицію" та запевнили, що будуть діяти виключно в правовому полі.

В українському МВС, відповідаючи на питання ВВС News Україна про насильницькі дії націоналістів щодо пана Лусваргі, сказали, що "не мають жодного відношення до цієї справи" і "жодних заяв про правопорушення до них не надходило".

Чоловіка вели до головної будівлі спецслужби, заломивши руки за спину, і допитували про те, чому він приїхав до України та що робив на Донбасі.

Усе це націоналісти транслювали у Facebook.

Він повідомив, що живе в київському монастирі та нікуди не їде, бо чекає суду.

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"Розкажи, які твої гріхи і що ти більше не будеш робити?" - питає його представник "Національного корпусу".

"Воювати - це погано", - відповідає Рафаель Лусваргі.

"Що тебе мотивувало приїхати до України?" - лунає наступне питання.

"Я приїхав допомогти, але насправді не допоміг, а зробив гірше", - каже іноземець.

"Попроси пробачення в українського народу за свої дії", - наполягає представник націоналістичної організації.

"Пробачте мене за мою погану поведінку проти вашого народу", - відповів пан Лусваргі.

На питання, чи вбивав він українців, відповів, що ні. А відео, яке з'явилося в інтернеті, де він стріляє з міномета, називає пропагандистським та знятим "за інструкцією".

Коли націоналістичні організації прибули до центральної будівлі СБУ, практично відразу до них вийшов представник спецслужби.

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"Як ця людина опинилася на волі?" - адресували вони своє питання до спецслужби.

У відповідь представник СБУ нагадав про те, що справу розглядає суд і саме суд ухвалює рішення про запобіжний захід. Але спецслужба готова додатково допитати Рафаеля Лусваргі про всі обставини.

Речниця СБУ Олена Гітлянська повідомила BBC News Україна, що зараз чоловік перебуває в СБУ, де з ним проводять слідчі дії.

Пізніше спецслужба опублікувала відеокоментар пані Гітлянської, в якому вона каже: "Як вам вже відомо, зараз Лусваргі знаходиться у нас, ми дякуємо активістам за їх активну громадську позицію".

При цьому вона додала, СБУ працює "виключно в правовому полі".

Рафаеля Лусваргі затримали в січні 2017 року, його справу розглядав Печерський суд Києва. В результаті суд виніс вирок: 13 років ув'язнення за двома статтями - створення терористичної організації та створення незаконних збройних формувань.

Під час судового процесу він визнав свою провину.

Проте згодом інший суд скасував цей вирок та призначив новий розгляд справи. Бразилець спочатку був під вартою, а потім йому змінили запобіжний захід і він опинився на волі.

У ЗМІ з'явилася інформація, що це пов'язано з обміном полоненими. Нібито його включили до відповідних списків, однак обмін пан Лусваргі так і не відбувся.

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