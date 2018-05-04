Аташе звинуватили у відеозйомці в туалеті посольства

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Колишнього офіцера військово-морських сил Нової Зеландії звинуватили у встановленні прихованої камери в туалеті посольства цієї країни у Вашингтоні.

Альфред Кейтінг служив в посольстві військовим аташе. Чоловіку пред'явили звинувачення у записі на камеру інтимних зон користувачів туалету, через що йому загрожує до 18 місяців ув'язнення.

Проте він ці звинувачення відкидає.

Високий суд Нової Зеландії відхилив апеляцію пана Кейтінга, в якій чоловік просив приховати його ім'я, оскільки сім'я може зіткнутися з "надзвичайними труднощами".

Камеру знайшли в туалеті після того, як вона впала на підлогу.

"Її цілеспрямовано встановили на висоті, з якої вона могла записувати людей, що приходили в туалет", - сказав суддя Грант Пауелл, передає AFP.

На ній виявили товстий шар пилу, що вказує на те, що пристрій там був протягом кількох місяців.

Туалет, де була встановлена камера, використовували приблизно 60 працівників посольства.

Поліція Нової Зеландії їздила у Вашингтон, аби провести розслідування і забрати камеру для кримінальної експертизи.

Також провели обшуки в будинку Альфреда Кейтінга в Новій Зеландії. Прокурори кажуть, що в його комп'ютері знайшли програмне забезпечення, яке використовується для керування камерою.

Пан Кейтінг був офіцером Нової Зеландії найвищого рангу сред тих, хто перебував у США на той час.

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