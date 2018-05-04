Фаст-фуд зменшує шанси завагітніти - дослідження

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Жінкам, які регулярно вживають фаст-фуд та їдять мало фруктів, важче завагітніти. Такі результати показало нове дослідження вчених.

Опитування 5598 жінок продемонструвало, що ті, хто вживає фаст-фуд чотири та більше разів на тиждень, довше намагаються завагітніти.

Дослідження "Репродукція людини" показало, що вживання здорової їжі покращує шанси завагітніти.

У жінок з Австралії, Нової Зеландії, Великій Британії та Ірландії запитали про те, що вони їли за місяць до того, як завагітніли першою дитиною.

Акушерки збирали інформацію в жінок, які на 14-16 тижні вагітності. Їх питали, як часто вони їли фрукти, овочі та рибу, а також гамбургери, піцу, смажену курку та чіпси.

Дослідники виявили, що жінкам, які рідко їли фрукти, знадобилося більше часу, аби завагітніти.

Професор Клер Робертс з університету Аделаїди (Австралія), який керував дослідженням, сказав: "Ці дані показують, що здорове харчування, яке включає фрукти та мінімальне споживання фаст-фуду, покращує дітородну функцію".

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Разом з тим, хоч дослідження і велике, але воно вивчає лише лімітований перелік їжі.

За словами дослідників, не збирали і не враховували інформацію про харчування батька майбутньої дитини, що теж могло вплинути на шанси зачаття. Крім того, могли впливати й інші фактори.

Проте експерти відзначають, що все ж жіноче харчування впливає на шанси завагітніти.

Старший викладач Університету Квінсленду, доктор Гіно Пекораро, який не був залучений до дослідження, вважає: "Взагалі, дослідження підтверджує те, в що більшість медичних працівників інтуїтивно вірить - здорове харчування добре для пари, яка намагається завагітніти ".

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