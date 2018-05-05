На військових сховищах у Балаклії досі "тліє"

Копирайт изображения ДСНС Image caption Пожежу локалізували на площі близько 35 га.

Зранку суботи на території військової частини у місті Балаклія Харківської області продовжують тліти 2 осередки загоряння. Про це йдеться у повідомленні Державної служби з надзвичайних ситуацій.

За інформацією ДСНС вибухів боєприпасів не спостерігається, але в радіусі 30 км діє заборона на використання повітряного простору на висоті до 6 тис. метрів.

"Станом на 8 годину 5 травня, на технічній території військової частини «65 Арсенал» залишається незначне тління 2 окремих осередків загоряння", - йдеться у повідомленні.

В ДСНС нагадали, що пожежу, яка розпочалася ще вдень 3 квітня, локалізували наступного дня зранку на площі близько 35 га.

"В межах технічної зони проводиться гасіння трьома пожежними танками ЗСУ, задіяно 2 машини ІМР. Авіація ДСНС продовжує роботи по гасінню" - повідомляють у ДСНС.

Копирайт изображения ДСНС Image caption До гасіння пожежі залучили танки та авіацію

Пожежа на арсеналі, за даними ДСНС, виникла через загоряння сухої трави на технічній території військового сховища.

Через це там стали вибухати поодинокі боєприпаси, які залишилися після торішньої пожежі.

У березні 2017 року на складі боєприпасів поблизу Балаклії сталася масштабна пожежа, що призвела до вибухів багатьох боєприпасів.

Копирайт изображения EPA Image caption У 2017 році пожежа під Балаклією мала величезні масштаби

Тоді одна жінка загинула, ще одна отримала поранення, а з Балаклії та найближчих сіл евакуювали близько 20 тисяч людей.

За оцінками ДСНС, внаслідок пожежі та вибухів тоді були зруйновані 13 приватних та господарських споруд.

Причиною тієї пожежі, як заявляли у Міноборони, стала диверсія.