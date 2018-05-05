На військових сховищах у Балаклії досі "тліє"
Зранку суботи на території військової частини у місті Балаклія Харківської області продовжують тліти 2 осередки загоряння. Про це йдеться у повідомленні Державної служби з надзвичайних ситуацій.
За інформацією ДСНС вибухів боєприпасів не спостерігається, але в радіусі 30 км діє заборона на використання повітряного простору на висоті до 6 тис. метрів.
"Станом на 8 годину 5 травня, на технічній території військової частини «65 Арсенал» залишається незначне тління 2 окремих осередків загоряння", - йдеться у повідомленні.
В ДСНС нагадали, що пожежу, яка розпочалася ще вдень 3 квітня, локалізували наступного дня зранку на площі близько 35 га.
"В межах технічної зони проводиться гасіння трьома пожежними танками ЗСУ, задіяно 2 машини ІМР. Авіація ДСНС продовжує роботи по гасінню" - повідомляють у ДСНС.
Пожежа на арсеналі, за даними ДСНС, виникла через загоряння сухої трави на технічній території військового сховища.
Через це там стали вибухати поодинокі боєприпаси, які залишилися після торішньої пожежі.
У березні 2017 року на складі боєприпасів поблизу Балаклії сталася масштабна пожежа, що призвела до вибухів багатьох боєприпасів.
Тоді одна жінка загинула, ще одна отримала поранення, а з Балаклії та найближчих сіл евакуювали близько 20 тисяч людей.
За оцінками ДСНС, внаслідок пожежі та вибухів тоді були зруйновані 13 приватних та господарських споруд.
Причиною тієї пожежі, як заявляли у Міноборони, стала диверсія.