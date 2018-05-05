Варфоломій І поскаржився на тиск через українську автокефалію

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Вселенський патріарх Варфоломій І розповів, що відчуває тиск від противників ідеї автокефалії української православної церкви.

Про це у мережі Twitter написала в.о. міністра охорони здоров’я Уляна Супрун.

За її словами, вселенського патріарха вона зустріла випадково в аеропорту Ататюрк у Стамбулі.

"Подякувала за підтримку українського народу. Він розповів про тиск, який відчуває від противників ідеї автокефалії української православної церкви. Втім, це не завадить прийняти правильне рішення", - написала пані Супрун.

Пропустити Twitter допис , автор: @usuprun В аеропорту Ататюрк, несподівано зустріла Вселенського патріарха Варфоломія. Подякувала за підтримку українського народу. Він розповів про тиск, який відчуває від противників ідеї автокефалії української православної церкви. Втім, це не завадить прийняти правильне рішення 🇺🇦 pic.twitter.com/Jq9L7tQwrf — Уляна Супрун (@usuprun) 4 травня 2018 р.

Утім деталей розмови пані Супрун не повідомила.

22 квітня у Вселенському патріархаті повідомили, що отримали звернення з України з проханням надати автокефалію православній церкві в Україні та анонсували проведення консультації з цього питання.

19 квітня президент Порошенко, Верховна Рада та архієреї поки ще неканонічних українських православних церков (УПЦ КП та УАПЦ) звернулись до Вселенського патріарха Варфоломія з проханням про визнання та надання їм автокефалії (незалежності).

Петро Порошенко заявив, що Україна як ніколи близька до появи власної незалежної православної церкви, сподіваючись, що це питання має вирішитись до чергової річниці хрещення Київської Русі наприкінці липня 2018 року.

Українська православна церква Московського патріархату - поки що єдина канонічна в Україні - вже заявила, що президент України Петро Порошенко та Верховна Рада перевищили владу та втручаються у справи церкви.

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