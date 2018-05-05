США відновлять "Другий флот" через загрозу з Росії

Копирайт изображения Getty Images Image caption "Другий флот" буде базуватися на його колишньому місці - у місті Норфолк, штату Вірджинія

У Військово-морських силах США заявляють про відновлення свого "Другого флоту" через агресивність Росії.

Керівник морських операцій адмірал Джон Річардсон заявив, що флот, який був розформований в 2011 році, міг би здійснювати військовий нагляд за Східним узбережжям США та у Північній Атлантиці.

Він зазначив, що Стратегія національної оборони, опублікована цьогоріч, дала зрозуміти, що ера великодержавної конкуренції повернулася.

Стратегія робить основним пріоритетом протистояння Росії та Китаю.

Флот, який був розформований з метою економії, буде базуватися на його колишньому місці - у місті Норфолк, штату Вірджинія.

"Наша Стратегія національної оборони дає зрозуміти, що ми повертаємося до епохи великодержавної конкуренції, оскільки середовище безпеки зустрічає нові виклики і складнощі", - сказав адмірал Річардсон.

"Ось чому сьогодні ми наполягаємо на "Другому флоті", щоб протистояти цим змінам, особливо в Північній Атлантиці".

Норфолк був також запропонований для нового Об'єднаного командування НАТО для Атлантики.

В НАТО заявляють, що Росія збільшила військово-морські патрулі в Балтійському морі, Північній Атлантиці та Арктиці, а активність її підводних човнів - на найвищому рівні з часів холодної війни.

Хочете отримувати найцікавіші статті в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram.