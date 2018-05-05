"Він нам не цар": як у Росії протестують проти інавгурації Путіна

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У Росії проходять масові мітинги прихильників опозиціонера Олексія Навального під гаслом "Він нам не цар".

Акції проходять на знак протесту проти інавгурації президента Володимира Путіна, яка має відбутися 7 травня.

Мітинги тривають у багатьох містах. В деяких з них - відбуваються затримання активістів.

За даними російських ЗМІ до полудня було затримано понад 120 людей. Найбільше - у Красноярську та Якутську.

У штабі Навального заявляють, що акції пройдуть у 90 містах, а також у Москві та Санкт-Петербурзі. Олексій Навальний закликав прихильників виходити в центр Москви о 14:00 (за Київським часом), попри відсутність дозволу від мерії.

У більшості сибірських міст акції протесту вже завершилися.

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