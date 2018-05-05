У СІЗО помер водій з кривавого ДТП у Кривому Розі

Копирайт изображения Національна поліція

У СІЗО Кривого Рогу помер водій автомобіля Mazda, якого підозрювали у спричиненні ДТП, через яке загинунуло 11 людей. Про це BBC News Україна повідомила прес-секретар поліції Дніпропетровської області Анна Старчевська.

Аварія сталася 17 квітня. 8 людей загинули на місці, ще троє згодом у лікарні.

Наступного дня поліція затримала та повідомила про підозру 68-річному Олександру Волкову, якого слідство вважало винуватцем ДТП.

За даними місцевих ЗМІ водій поспішав на автовокзал, щоб відвезти свого сина на автобус, до відправлення якого залишалося мало часу.

Судове засідання про обрання міри запобіжного заходу проходило у закритому режимі, оскільки підозрюваний не хотів розголошувати подробиці свого стану здоров’я.

Через погане самопочуття затриманий перебував у лікарні, а 3 травня був переведений у СІЗО.

За даними місцевої телекомпанії "Перший Криворізький", на дорозі зіткнулися маршрутка, автобус та легковий автомобіль.

Автомобіль Mazda начебто виїхав на перехрестя на жовте блимаюче світло світлофору і зіткнувся із маршруткою, а ту відкинуло під колеса автобуса.