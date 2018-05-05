В Азербайджані затримали нападника на Мустафу Найєма

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Правоохоронці Азербайджану затримали Саітова Магомеда-Аміна, якого підозрюють у побитті народного депутата Мустафи Найєма.

Як повідомляє офіційний сайт МВС, про це заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

За його словами, 29-ти річного підозрюваного затримали на вимогу українського слідства і натепер розпочато процедуру екстрадиції.

"Йому заочно повідомили про підозру за кількома статтями та оголосили у розшук. Сьогодні його було затримано нашими азербайджанськими колегами", - цитує слова Арсена Авакова офіційний сайт МВС.

1 травня поліція оголосила підозрюваного в побитті депутата Саітова Магомеда-Аміна у міжнародний розшук. Відповідна картка з’явилася на офіційному сайті МВС.

За даними слідства, саме Саітов Магомед-Амін зламав щелепу депутату, а через 2 години після сутички літаком Київ-Баку покинув територію України.

Копирайт изображения Уніан Image caption Мустафа Найєм заявив, що напад не пов'язаний з його політичною діяльністю і поліцію він викликав на місце події як "звичайний громадянин"

Загалом в інциденті брало участь щонайменше 4 осіб, окрім Мустафи Найєма.

Трьох з них поліція затримала невдовзі після інциденту.

Їм оголосили підозру за статтею, яка передбачає до 4 років позбавлення волі.

2 травня суд обрав для них мірою запобіжного заходу домашній арешт до 30 червня.

На пана Найєма напали в центрі Києва 30 квітня.

Сам він пояснив, що чоловіки на "Мерседесі" намагалися підрізати його на перехресті бульвару Шевченка з Хрещатиком, тому він перегородив їм дорогу.

За інформацією поліції, в результаті конфлікту депутата з кількома незнайомцями, один з них вдарив нардепа в обличчя.

Зловмисники з місця події зникли. Трьох людей з "Мерседесу" поліцейські затримали неподалік.

Мустафа Найєм написав у Facebook, що напад не пов'язаний з його політичною діяльністю і поліцію він викликав на місце події як "звичайний громадянин".

Він додав, що мусив звернутися до лікарні, де йому діагностували "перелом щелепи і ще чогось".