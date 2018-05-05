В Азербайджані затримали нападника на Мустафу Найєма
Правоохоронці Азербайджану затримали Саітова Магомеда-Аміна, якого підозрюють у побитті народного депутата Мустафи Найєма.
Як повідомляє офіційний сайт МВС, про це заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.
За його словами, 29-ти річного підозрюваного затримали на вимогу українського слідства і натепер розпочато процедуру екстрадиції.
"Йому заочно повідомили про підозру за кількома статтями та оголосили у розшук. Сьогодні його було затримано нашими азербайджанськими колегами", - цитує слова Арсена Авакова офіційний сайт МВС.
1 травня поліція оголосила підозрюваного в побитті депутата Саітова Магомеда-Аміна у міжнародний розшук. Відповідна картка з’явилася на офіційному сайті МВС.
За даними слідства, саме Саітов Магомед-Амін зламав щелепу депутату, а через 2 години після сутички літаком Київ-Баку покинув територію України.
Загалом в інциденті брало участь щонайменше 4 осіб, окрім Мустафи Найєма.
Трьох з них поліція затримала невдовзі після інциденту.
Їм оголосили підозру за статтею, яка передбачає до 4 років позбавлення волі.
2 травня суд обрав для них мірою запобіжного заходу домашній арешт до 30 червня.
На пана Найєма напали в центрі Києва 30 квітня.
Сам він пояснив, що чоловіки на "Мерседесі" намагалися підрізати його на перехресті бульвару Шевченка з Хрещатиком, тому він перегородив їм дорогу.
За інформацією поліції, в результаті конфлікту депутата з кількома незнайомцями, один з них вдарив нардепа в обличчя.
Зловмисники з місця події зникли. Трьох людей з "Мерседесу" поліцейські затримали неподалік.
Мустафа Найєм написав у Facebook, що напад не пов'язаний з його політичною діяльністю і поліцію він викликав на місце події як "звичайний громадянин".
Він додав, що мусив звернутися до лікарні, де йому діагностували "перелом щелепи і ще чогось".