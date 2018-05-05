Гаваї: за виверженням вулкану прийшли землетруси

Копирайт изображения AFP/Getty Image caption Нова вулканічна активність Кілауеа спричинила "потужне розбризкування лави".

Після того, як почалася нова серія вивержень найактивнішого вулкану у світі Кілауеа, Великий острів Гаваї сколихнула низка потужних землетрусів.

Один із них - з магнітудою 6,9 - є найсильнішим землетрусом, зафіксованим на території США з 1975 року.

На певний час на острові зникла подача електроенергії, місцеві жителі і туристи мусили залишити свої оселі. Але попереджень про цунамі немає.

Виверження Кілауеа почалося напередоні - це наймолодший наземний вулкан на гавайських островах.

У суботу вулкан продовжує викидати фонтани лави заввишки 30 метрів. Кілька будинків зруйновано, на трьох вулицях з'явилися тріщини.

Агенція з питань захисту цивільного населення США закликала усіх, хто все ще перебуває неподалік вулкану, евакуюватися.

Там зазначили, що у повітрі сконцентровані смертельно небезпечні рівні діоксиду сірки, і рятувальники не зможуть нікому допомогти.

Ваш пристрій не підтримує відтворення мультимедійних файлів Кілауеа: як вивергається найактивніший вулкан у світі

На відео виверження вулкану Кілауеа у вересні 2017 року.

У Геологічній службі США повідомили, що нова вулканічна активність Кілауеа спричинила "потужне розбризкування лави".

Там також додали, що у тому районі можливі подальші виверження.

Копирайт изображения AFP Image caption На великій відстані від вулкану видно сильний дим та попіл

Напередодні на найбільшому з гавайських островів оголосили обов'язкову евакуацію 1700 місцевих жителів.

За словами свідків, лава почала виливатися на дорогу, створивши вогняну стіну. Довкола було чути запах сірки та палених дерев.

Американський Червоний Хрест відкрив пункти надання допомоги.

Виверження спричинила серія сильних землетрусів останніми днями.

Минулого тижня лава із вулканічного кратера Пуу Оо вже розливалася і досягла населених пунктів.

Як написав у мережі Twitter гавайський губернатор, у регіоні почала роботу національна гвардія - для допомоги з евакуацією та підтримки безпеки.

Вулкан Кілауеа на острові Гаваї - найактивніший вулкан у світі. Останнє його виверження ‎триває із 1983 року.

Вулкан дуже непередбачуваний і небезпечний, та подивитися на нього все одно щороку ‎приїжджають тисячі туристів.

Біля вершини вулкану збудований музей, у якому зібрали відомості про вулкани Національного парку "Вулкани Гаваїв" та їхні виверження.

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