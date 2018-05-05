Поліція розслідує появу свастик на концерті у Києві

Копирайт изображения АНДРІЙ ПИЛИПЕЦЬ/Zaborona.com

Поліція Києва розслідує використання нацистської символіки під час концерту у нічному клубі.

Інформацію про це, згідно з повідомленням, вони отримали з інтернету.

"Під час моніторингу інформаційних сторінок працівники поліції виявили матеріал, у якому дописувач розповідав про порушення законодавства: на концерт в один із нічних клубів прийшли відвідувачі із нацистськими татуюваннями та стягами зі свастикою", - повідомили правоохоронці.

У поліції не уточнили, про який саме концерт ідеться.

Днями сайт Zaborona.com опублікував репортаж із виступу гурту "Сокира Перуна" у київському клубі Bingo.

На фото із зали видно людей у футболках та із татуюваннями свастики й інших нацистських символів, а також прапори із відповідною символікою. Відвідувачі також виконували нацистські жести.

Гурт "Сокира Перуна" на офіційному сайті не позиціонується як неонацистський. Там зазначено, що колектив виконує пісні націоналістичного та патріотичного спрямування.

В одному з інтерв'ю лідер групи Арсеній Білодуб заявив, що "ми хочемо наголосити на власній належності до українства".

У репертуарі - пісні із назвами "Залишайся білим", "Іноземці геть", "WP Skinheads" (white power skinheads - ультраправа субкультура), "Герої білої раси", "Слава Скинхедам Великой Руси", "Азов. Повний контак", "Герої моєї Раси", "Небесний батальйон".

Останній альбом гурту має назву "Дорога в АТО".

У поліції зазначили, що проводять розшук і намагаються встановити усі обставини події, а також притягнути винних до відповідальності.

Провадження почали за статтею Кримінального кодексу про виготовлення, поширення комуністичної, нацистської символіки та пропаганду комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів. Передбачене нею покарання - обмеженням волі до п'яти років або позбавленням волі на той самий термін.