Порошенко про церкву: "Ми не проти когось"

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Намагаючись отримати автокефалію УПЦ, Україна в першу чергу прагне відстояти право на власну, незалежну церкву - про це заявив президент Петро Порошенко.

"Ми не проти когось. Візьміть церкву - кожна країна повинна мати свою власну. Виявляється, лише Україна, Білорусь і Молдова не мають такого права", - заявив український лідер у суботу в інтерв'ю журналу ".

"Перед початком війни з Росією внутрішні сутички всередині православної церкви може й були б прийнятними. Але внаслідок російської агресії - більше ні. Російська православна церква діє за дорученням Росії", - продовжив він.

Петро Порошенко висловив сподівання, що його звернення до константинопольського п атріарха Варфоломія щодо автокефалії матиме позитивний позитивний результат: "Українську церкву було утворено 1000 років тому у Константинополі. Ми просто повертаємось до витоків".

Президент наголосив, що це має важливе значення для незалежності України.

"Ми ненавидимо стереотип, нібито ми - частина радянської чи російської імперії. Наше минуле у Європі. Ми намагаємось саме зараз повернутися до європейської родини", - додав він.

Тиск противників

Раніше у суботу керівниця МОЗ Уляна Супрун написала, що, за словами Вселенського патріарха Варфоломія І, він відчуває тиск від противників ідеї автокефалії Української православної церкви.

"Втім, це не завадить прийняти правильне рішення", - додала вона, пояснивши, що випадково зустріла духовного лідера в аеропорту "Ататюрк" у Стамбулі.

Копирайт изображения BULENT KILIC/Getty Image caption Україна попросила Варфоломія про незалежну церкву

22 квітня у Вселенському патріархаті повідомили, що отримали звернення із проханням надати автокефалію православній церкві в Україні та анонсували проведення консультації щодо цього.

Перед тим президент Порошенко, Верховна Рада та архієреї поки ще неканонічних українських православних церков (УПЦ КП та УАПЦ) звернулися до Варфоломія з проханням про визнання та надання їм автокефалії (незалежності).

Петро Порошенко заявив, що Україна як ніколи близька до появи власної незалежної православної церкви, сподіваючись, що це питання має вирішитися до чергової річниці хрещення Київської Русі наприкінці липня 2018 року.

Українська православна церква Московського патріархату - поки що єдина канонічна в Україні - вже заявила, що президент та парламент перевищили владу і втручаються у справи церкви.