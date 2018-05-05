Антипутінські протести: Навального затримали, Пушкінську зачищають

На Пушкінській площі у Москві затримали опозиціонера Олексія Навального і продовжують арештовувати учасників протестів. Про це повідомляє кореспондент російської служби BBC.

Кількість затриманих наразі невідома, але рахунок може йти на десятки, а то і сотні людей.

На відео, яке поширив штаб Навального, видно як кілька поліцейських схватили пана Навального за руки і ноги і понесли в автозак.

Як повідомляє кореспондент BBC в автозаках ОМОНа не вистачає місця для затриманих.

Поліція вклинюється в натовп ланцюгом з 10-15 осіб і висмикує протестувальників.

Про поодинокі затримання повідомляють і з Санкт-Петербурга.

Там кілька тисяч протестувальники перекрили Невський проспект.

Раніше повідомлялося про масові затримання протестувальників у інших містах Росії.

За даними російських ЗМІ до полудня було затримано понад 120 людей у Красноярську та Якутську.

Копирайт изображения Twitter / @teamnavalny

Масові мітинги прихильників опозиціонера Олексія Навального під гаслом "Він нам не цар" розпочалися зранку суботи у багатьох містах Росії.

Акції проходять на знак протесту проти інавгурації президента Володимира Путіна, яка має відбутися 7 травня.

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