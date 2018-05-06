Королівська сім'я показала нові фотографії принца Луї

Копирайт изображения DUCHESS OF CAMBRIDGE

Кенсингтонський палац оприлюднив світлини новонародженого принца Луї Артура Чарльза разом із сестрою Шарлоттою.

Одне фото було зроблене 2 травня, у день народження принцеси Шарлотти, якій виповнилося три роки. На ньому вона зворушливо обіймає і цілує свого молодшого брата.

Ще на одній світлині від 26 травня принцу Луї три дні.

Копирайт изображения DUCHESS OF CAMBRIDGE

Обидва знімки зробила герцогиня Кембриджська у Кенсингтонському палаці.

"Добрі повідомлення"

У Кенсінгтонському палаці повідомили, що принц Вільям та Кейт "радо" поділилися фотографіями.

Там зазначили, що королівська родина дякує громадськості "за всі добрі повідомлення, які вони отримали після народження принца Луї та третього дня народження принцеси Шарлотти".

Другий син подружжя народився 23 квітня у лікарні Святої Марії в Лондоні.

Принц Луї - п'ятий у черзі на престол.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Принц Луї Артур Чарльз у день свого народження

Луї - одне з імен його брата, принца Джорджа.

Артур - друге ім'я короля Георга VI, батька королеви. А Чарльзом звуть діда хлопчика.

Хочете отримувати головні статті в месенджер? Підписуйтесь на наш Telegram.