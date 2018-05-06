Готові реферати: YouTube видаляє відео із рекламою шахрайства

Копирайт изображения PATTY MAYO Image caption Декілька відео Патті Майо видалили з Youtube через рекламу

Зірки YouTube скаржаться, що ресурс видаляє сотні відео з каналів. Причиною стало те, що блогери рекламували ресурси з написання есе для студентів.

Раніше у BBC Trending розслідували, що понад 250 каналів на YouTube рекламують компанію EduBirdie, що базується в Україні та пропонує студентам купувати реферати замість того, щоб писати їх самотужки.

У рекламі закликають учнів використовувати ресурс EduBirdie, за допомогою якого можна найняти "супер-розумника", який напише їм роботи.

Реклама з'являється у відео на каналах YouTube різноманітної тематики, зокрема про розіграші, знайомства, ігри, музику та моду. Втім, інтернет-зірки відходили від неї, аби прорекламувати EduBirdie.

Міністр у справах університетів Англії Сем Джима вважає, що YouTube несе моральну відповідальність і має діяти.

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Він сказав, що був шокований змістом та масштабом відео, виявлених ВВС:

"Це вочевидь неправильно, адже дозволяє й легітимізує обман у потенційно в промислових масштабах", - сказав пан Джима.

Дослідження BBC Trending виявило понад 1400 відеороликів, які мають загалом понад 700 мільйонів переглядів, що містять рекламу EduBirdie, яка заохочує шахрайство серед студентів та школярів.

Компанія EduBirdie має офіси в Україні, але пропонує свої послуги учням та студентам у всьому світі.

Копирайт изображения Adam Saleh Image caption Адам Салех - популярний блогер, який у своїх відео рекламує EduBirdie

Послуги з написання рефератів не є незаконними, але якщо студенти здають роботу, за яку вони заплатили комусь іншому, покарання може бути суворим.

Компанія не просто прагне привернути увагу студентів університету до своєї реклами.

Популярним YouTube-блогерам, деяким з яких лише 12 років, платять за те, щоб вони особисто рекламували такі послуги.

Деякі з них рекламують такі зірки як Адам Салех, чий канал має 4 млн підписніків, та британський геймер JMX, у якого їх 2,5 млн.

Після розслідування BBC обидва наразі вилучили відео з рекламою EduBirdie з YouTube.

ВВС також звернулася до матері одного 12-річного блогера, який рекламував компанію для своїх 200 тисяч підписників. Вона також її видалила.

Більше часу - для ігор

Каналам з десятками тисяч підписників можуть пропонувати сотні доларів за кожну рекламу.

Йдеться не про чітко маркеровані рекламні ролики, поширені на каналах YouTube.

Замість цього, як правило, YouTubе-блогер робить паузу у своєму відео, щоб особисто прорекламувати EduBirdie, обіцяючи, що компанія зробить за гроші реферат на "відмінно".

Деякі блогери кажуть, що такі послуги дозволять звільнити час для відеоігор або ж наркотиків.

Реклама EduBirdie настільки поширена, що навіть маленькі діти публікують на YouTube відео, у яких її імітують.

Сем Джима заявив, що маркетинг EduBirdie шокує та є шкідливим, оскільки він подає шахрайство як "вибір стилю життя".

Image caption Сем Джима каже, що його шокував масштаб рекламних відео

За його словами, залучені до цього блогери мають нести відповідальність за зловживання впливом, який вони мають у соцмережах.

"Я думаю, що YouTube несе за це величезну відповідальність", - сказав він.

За його словами, компанія отримує значні прибутки від реклами, але ця ситуація шкодить освіті, і YouTube має взяти на себе відповідальність за неї.

Близько 30 каналів, що рекламують EduBirdie, - з Британії та Ірландії.

Серед них - відеоблогер з одного з топ-університетів Британії.

Ще один - популярний 15-річний блогер, чия матір не підозрювала, що він рекламує цю компанію, доки до неї не звернулась BBC.

Шакіра Мартін, президент Національної спілки студентів, заявила: "На мою думку, огидно, що подібні організації використовують вразливих молодих людей, спонукаючи їх рекламувати щось недобре та неетичне".

Вона додала, що найбільшу спокусу скористатись послугами EduBirdie мають студенти, які працюють для того, щоб мати гроші на навчання.

Власне дослідження Google виявило, що YouTube-блогери ефективніше рекламують продукти, ніж знаменитості.

Тоні Гоппонен з технологічної компанії Flockler, консультує компанії та деякі університети щодо того, як використовувати вплив популярних блогерів.

За його словами, це створює нові виклики, адже виходить за рамки правил, які застосовують до традиційної реклами.

"Неетична реклама була завжди, але зараз такі канали як YouTube дають можливість всім нам публікувати різноманітні матеріали, і масштаби - величезні".

Копирайт изображения Edubirdie.com Image caption "Якщо ти не можеш написати реферат, то може EduBirdie. Обери професіонала, вкладись у дедлайн і заплати лише тоді, коли результат тебе задовольнить. О! І не хвилюйся: жодного плагіату", - закликає реклама

Один з британських YouTube-блогерів Alpay B закликає глядачів до одного зі своїх відеороликів: "Не витрачайте час на те, щоб робити реферати, нехай ці люди зроблять це для вас".

У своїй заяві ВВС він зазначив: "Буде учень шахраювати чи ні - це цілковито його вибір. Ви не можете звинувачувати EduBirdie або авторів, які їх рекламують, адже у кожного своя справа".

BBC замовила EduBirdie виконання двох рефератів, які мали бути написані з нуля.

Один з них - реферат з англійської літератури для здобуття шкільного сертифікату GCSE, другий - курсова робота для студентів першого курсу.

Обидва вони були повністю зроблені - лишилось вписати лише ім'я студента.

Реферат GCSE отримав оцінку "C" або 5/6, а університетське завдання - 60%. Це не зовсім та "відмінна" оцінка, яку обіцяла EduBirdie.

Серйозні наслідки

На своєму сайті EduBirdie каже, що їхні реферати "на 100% не містять плагіату".

На практиці це означає, що робота написана на замовлення, а не списується десь з інтернету.

Тож, якщо студент здає реферат EduBirdie як свою власну роботу, програмне забезпечення, що захищає від шахрайства, може не ідентифікувати її як плагіат.

Будь-який студент університету, якого вміймають на тому, що він видав за свою роботу, виконану кимось іншим, зіткнеться з дисциплінарними санкціями.

"Якщо ви багато працювали, щоб вступити до університету, ви потенційно можете все це знищити, якщо вас упіймають на шахрайстві. Це неправильно, і крапка", - каже пан Джима.

Компанією EduBirdie керує інша компанія під назвою Boosta, якій належать кілька вебсайтів, що пропонують послуги з написання рефератів.

У своїй заяві вони заявили: "Ми не можемо нести відповідальність за те, що люди, які мають влив у соцмережах, говорять на своїх каналах. Ми надаємо їм повну свободу щодо того, як вони будуть представляти платформу EduBirdie своїм глядачам, щоб це було для них актуально".

"Ми усвідомлюємо, що багато людей, як правило, копіюють звернення інших, у яких увага зосереджена на тому, щоб "хтось зробив ваші домашні завдання для вас", але це їхній творчий вибір", - також йдеться у заяві.

Там також додають, що на сайті EduBirdie міститься застереження, що надані ними роботи мають використовуватися лише як зразок або довідник.

Речник YouTube заявив ВВС: "Автори YouTube можуть використовувати платну рекламу у своєму контенті лише у тому випадку, якщо продукт або послуга, які вони рекламують, відповідають нашій рекламній політиці. Ми не дозволяємо рекламу написання рефератів, тож ми видалятимемо платні реклами таких послуг, якщо будемо їх виявляти".

У компанії також додали: "Ми будемо працювати з авторами, щоб вони краще розуміли, що в рекламних відеороликах не має бути заохочення нечесної діяльності".