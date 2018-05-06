У КНДР заявили, що США наражає світ на небезпеку

Копирайт изображения AFP Image caption Північна Корея регулярно критикує США, але останнім часом, напередодні майбутньої зустрічі, Пхеньян утримується від реплік.

Північна Корея заявила, що на неї чинять "тиск" і погрожують перед майбутнім історичним самітом КНДР і США.

Представник північнокорейського МЗС заявив, що США провокують КНДР пропозицією не розширювати санкції в обмін на відмову від ядерної зброї.

У найближчі тижні має відбутися історична зустріч президента США Дональда Трампа і північнокорейського лідера Кім Чен Ина.

Минулого тижня очільники КНДР і Південної Кореї домовилися позбутися ядерної зброї на півострові і підписати мирну угоду. Це сталося після тривалого обміну жорсткими репліками між Трампом і Кім Чен Ином щодо один одного.

Кім Чен Ин став першим північнокорейським лідером, який ступив на землю Південної Кореї з кінця Корейської війни в 1953 році.

Північна Корея регулярно критикує США, але останнім часом, напередодні майбутньої зустрічі, Пхеньян утримується від реплік.

Ця заява КНДР є черговим нагадуванням про те, що переговори між двома країнами не будуть простими.

Північнокорейський чиновник, якого цитує державне агентство KCNA, заявив, що Вашингтон "дезорієнтовує громадську думку", стверджуючи, що обіцянка Пхеньяну позбутися ядерної зброї - це результат санкцій та інших методів тиску.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Дональд Трамп каже, що буде продовжуватиме дотримуватися жорсткої позиції щодо КНДР

Також у КНДР вважають, що США додатково погіршує ситуацію на півострові, перекидаючи туди військову техніку.

"США навмисно провокують [Північну Корею], поки ситуація на Корейському півострові рухається до миру завдяки історичному саміту між Північчю і Півднем, а також Пханмунджомській декларації", - йдеться у заяві.

У цій угоді, підписаній лідерами КНДР і Південною Кореєю, встановили курс на об'єднання Корейського півострова.

Уже після саміту Півночі і Півдня Трамп заявив, що продовжить політику санкцій та інших заходів тиску на КНДР, бо саме його жорстка позиція допомогла запустити процес врегулювання розбіжностей між Сеулом і Пхеньяном.

Кім Чен Ин і президент Південної Кореї Мун Чже Ін зустрілися у прикордонному пункті Пханмунджом 27 квітня.

Вони заявили, що продовжать переговори зі США і Китаєм для формального завершення Корейської війни, яка офіційно закінчилася перемир'ям у 1953 році, але насправді Корея лише розділилася на дві частини, а мирна угода так і не була підписана. Лідери заявили про плани ядерного роззброєння півострова.

Пан Трамп згадував, що дату і місце переговорів з Кім Чен Ином вже призначили, але не розкрив подробиць.