"Більше шкоди, ніж користі": вчені про плановий скринінг на рак грудей

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Планові обстеження молочних залоз щодо можливої наявності раку грудей на ранній стадії завдають більше шкоди, ніж користі, стверджують британські лікарі.

В листі групи з 15 лікарів у газеті Times зазначається, що жінки, які пропустили свій плановий скринінг, можуть не перейматися через це, а медичні працівники не повинні через це залякувати жінок.

Відкритий лист з'явився на тлі скандалу в Англії, який виник через те, що 450 тисяч жінок не отримали запрошення на черговий скринінг через збій в комп'ютерній програмі.

У Великій Британії в рамках діяльності Національної Служби охорони здоров'я мамографію пропонують пройти всім жінкам у віці від 50 до 70 років кожні три роки.

Організації з боротьби проти раку грудей стверджують, що подібний скринінг надає жінкам найкращий шанс раннього виявлення пухлини.

"Жодного впливу"

У своєму листі-зверненні група вчених та сімейних лікарів стверджує, зокрема, що жінки у віці від 70 до 79 років, яким пропонують скринінг, мають погоджуватися на це тільки в тому випадку, якщо вони виявили у себе ущільнення в грудях або якийсь інший симптом.

"Найкраща порада в такому випадку - дивитися дарованому коню в рота. Програма скринінгу молочних залоз в основному завдає більше ненавмисної шкоди, ніж приносить користі, і це поступово визнають в усьому світі, - стверджують фахівці. - Багато жінок, як і лікарі, тепер уникають скринінгу молочних залоз, оскільки це не впливає на загальну смертність".

За словами лікарів, твердження про те, що подібний скринінг допомагає врятувати життя, нівелюються смертністю в результаті медичного втручання.

До того ж, як зазначають фахівці, скринінг не запобігає розвитку найбільш небезпечних та невиліковних форм раку.

"Як не парадоксально, але виявляти якісь відхилення, які під мікроскопом виглядають як рак (перш ніж він з'явився), може бути занадто рано та непотрібно", - йдеться в опублікованому листі.

Серед фахівців, які підписали лист - професор Сюзан Б'юлі, фахівець з жіночого здоров'я з лондонського King's College, та професор Майкл Баум, хірург Університетського коледжу в Лондоні.

Минулого тижня стало відомо, що внаслідок комп'ютерної помилки у 2009 році, багато жінок в Англії не отримували регулярного запрошення на скринінг, що могло призвести до передчасної смерті від раку грудей 270 жінок.

До кінця травня 309 тисяч жінок мають отримати листа із запрошенням на пропущену мамографію.

"Дві сторони медалі"

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У Британії, за оцінками Національної служби охорони здоров'я, програма регулярного скринінгу грудей допомагає врятувати одне життя на кожні 200 жінок - приблизно 1200 в рік.

Однак приблизно у трьох жінок з кожних 200, які пройшли мамографію, виявляють ракові клітини, які ніколи б не розвинулися в смертельно небезпечну форму раку - і в підсумку виходить, що приблизно 4 тисячам жінок щороку пропонують непотрібне лікування.

Водночас завідувачка відділу досліджень та зв'язків з населенням благодійної організації Breast Cancer Фіона Хейзелл вважає правильною пропозицію жінкам пройти пропущену мамографію з боку управління з охорони здоров'я.

Вона зазначає, що програма скринінгу і раніше надавала жінкам "найкращий шанс" виявити рак грудей "на ранній стадії, яка більше піддається лікуванню".

Тієї ж думки дотримується керівник клінічної програми організації Breast Cancer Care, Емма Пеннер.

За її словами, скринінг молочних залоз "залишається найкращим способом" виявлення ранньої стадії раку грудей. При цьому вона визнає, що "є дві сторони медалі, і вважається, що на кожне врятоване життя припадають три жінки, які отримали непотрібне лікування".

"Але дуже важливо, аби кожна жінка певної вікової категорії мала можливість пройти скринінг та отримала всю інформацію про плюси та мінуси, щоб вона сама зробила висновок про те, чи потрібно їй це", - додала Пеннер.

У той же час Сара Хайм з Cancer Research UK зазначає, що жінки можуть бути впевнені в тому, що "шкода від помилки, найімовірніше, буде значно меншою, ніж може бути прогноз при найгіршому розкладі".

"У скринінгу є як мінуси, так і плюси, отже в той час як невідома кількість жінок не скористаються можливістю виявити у себе рак грудей на ранній стадії за допомогою скринінгу, хтось інший уникне отримання непотрібного лікування, яке б все одно не вплинуло на тривалість їхнього життя", - вважає фахівець.

"72% випадків раку грудей діагностується, коли самі жінки виявляють у себе ущільнення або інші симптоми, тому скринінг - це не єдиний спосіб виявити відхилення", - нагадує пані Хайм з Cancer Research UK.

За даними цієї організації, щорічно в Британії понад 11 тисяч людей вмирають від раку грудей.