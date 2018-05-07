В усипальниці Тутанхамона так і не знайшли гробницю Нефертіті

Копирайт изображения Reuters Image caption Вчені вважали, що в гробниці Тутанхамона є таємна кімната, де може покоїтися Нефертіті

Вчені прийшли до висновку, що таємної кімнати в гробниці Тутанхамона не існує. Єгипетська влада завершила пошуки.

Раніше чиновники заявляли, що на 90% впевнені в тому, що за стіною 3000-річної усипальниці відомого царя існує таємна кімната.

Згідно з одною теорією, це могла бути гробниця цариці Нефертіті, яка, на думку деяких істориків, була матір'ю Тутанхамона.

Однак, нове дослідження, показало, що секретного відділення просто немає.

Пошуки таємної кімнати почалися, коли англійський археолог Ніколас Рівз, детально вивчаючи гробницю, виявив сліди, які могли свідчити про наявність дверей під штукатуркою.

У своєму документі від 2015 року під назвою "Гробниця Нефертіті", він стверджував, що останки цариці, можливо, знаходяться в межах гробниці.

Копирайт изображения AFP Image caption Бюст цариці Нефертіті, виставлений у Берліні

Італійські фахівці з Туринського університету під час пошуків використали нові радарні скани. Після дослідження вони заявили, що впевнені в результаті - таємної гробниці не існує.

"Це, можливо, трохи розчаровує, що за стінами гробниці Тутанхамона нічого немає, але, з іншого боку, я думаю, що це хороші знання", - сказав доктор Франческо Порчеллі, керівник дослідницької групи.

За його словами, вчені проаналізували три різні набори даних радару та провели перевірку цих результатів.

Єгипетська влада висновки вчених затвердила.

Останки Нефертіті досі так і не виявили, ця тема є об'єктом багатьох спекуляцій. 3000-річна скульптура цариці, яка бездоганно збереглася, зробила її однією з найбільш впізнаваних жінок стародавнього Єгипту.

Вважають, що вона сама керувала Єгиптом в період між смертю свого чоловіка та початком правління Тутанхамона.

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