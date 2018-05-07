Макрон: Розрив угоди з Іраном може відкрити скриньку Пандори

Копирайт изображения Reuters Image caption "Ми можемо відкрити скриньку Пандори. Може початися війна", - заявив Макрон

Президент Франції Еммануель Макрон попередив, що вихід США з угоди щодо ядерної програми, укладеної в 2015 році з Іраном, може привести до війни.

"Ми можемо відкрити скриньку Пандори. Може початися війна", - заявив Макрон в інтерв'ю німецькому журналу Spiegel.

"Я не думаю, що Дональд Трамп хоче війни", - додав президент Франції.

У квітні, коли Трамп і Макрон зустрічалися у Вашингтоні, французький президент переконував його не відмовлятися від цього договору. Такої ж позиції дотримуються Велика Британія, Німеччина та ООН.

Президент Ірану Хассан Роухані категорично не сприймає пропозиції перегляду угоди і називає подібні ініціативи незаконними.

Він застеріг, що США пошкодує про перегляд ядерної угоди і що такий перегляд стане помилкою історичного масштабу.

"Якщо Америка вийде з ядерної угоди, вона пошкодує про це, як про історичну помилку", - заявив Роухані в ефірі іранського державного телеканалу в неділю.

Він додав, що Іран має план дій на випадок будь-якого рішення Трампа, і пообіцяв вжити заходів у відповідь.

Дональд Трамп називає угоду божевільною і погрожує вийти з неї, якщо Конгрес та європейські союзники США до 12 травня не підготують зміни в документ.

Президент США також пригрозив повернути раніше зняті санкції щодо Ірану.

Копирайт изображения EPA Image caption Іран заявив, що його ядерна програма носить виключно мирний характер

Інші країни, які підписали договір, стверджують, що Іран виконує його умови, завдяки чому його здатність до виробництва збагаченого урану поступово скорочується, а тому угода має залишитися в силі.

Звинувачення з боку Ізраїля

Раніше США та європейські союзники Вашингтона заявляли, що їм вдалося досягти прогресу з двох питань: отримання міжнародними інспекторами доступу до ядерних об'єктів Ірану і припинення розробки й випробування Іраном балістичних ракет.

В кінці квітня Ізраїль представив, як стверджує прем'єр країни Біньямін Нетаньяху, докази існування тисяч секретних документів, які показують, що Іран брехав про свої наміри в сфері ядерних технологій перед підписанням договору в 2015 році.

Нетаньяху звинуватив Тегеран у проведенні секретних розробок ядерної зброї, що проходять під назвою "Проект Амад", і заявив, що Іран продовжував займатися дослідженнями в цій сфері після того, як у 2003 році проект закрили.

Нетаньяху сказав, що отримані Ізраїлем документи доводять, що Іран зберігав документацію "Проекту Амад", аби в майбутньому використовувати їх для розробки ядерної зброї.

Копирайт изображения Reuters Image caption Нетаньяху провів презентацію зібраних розвідкою даних про ядерну програму Ірану

Іран назвав Нетаньяху брехуном і заявив, що його ядерна програма носить виключно мирний характер.

Проте держсекретар США Майк Помпео назвав документи справжніми і заявив, що ядерна угода 2015 року побудована на брехні.

Ядерна угода 2015 року

Ядерну угоду уклали в 2015 році Іран, США, Велика Британія, Німеччина, Франція, Китай та Росія. Цей договір передбачає відмову від розробки Тегераном ядерної зброї в обмін на зняття економічних санкцій, в тому числі - заборони на міжнародну торгівлю нафтою.

Згідно з домовленістю, відомої як Спільний всеосяжний план дій (JCPOA), Іран мав різко скоротити кількість своїх центрифуг, що збагачують уран, скоротити свої запаси збагаченого урану і не виробляти уран для зброї.

Провідні європейські країни називають угоду з Іраном важливим фактором міжнародної безпеки.

Керівництво США та Ізраїлю, вважає, що досягнута угода не дає твердих гарантій відмови Ірану від розробки ядерної зброї.

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