Автофагія - новий шлях до оздоровлення та схуднення?

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Автофагія є природним процесом регенерації, який відбувається в організмі на клітинному рівні. Вчені вважають, що він зменшує ймовірність зараження деякими хворобами, а також впливає на тривалість життя.

У 2016 році японський учений Йосінорі Осумі отримав Нобелівську премію за відкриття в механізмах автофагії. Це допомогло краще вивчити такі хвороби, як Паркінсона та деменція.

З того часу фармацевтичні компанії та науковці шукають ліки, які стимулюватимуть цей процес, а дієтологи наввипередки стверджують, що цей процес можна викликати природно шляхом голодування, інтенсивного тренування та обмеження вуглеводів.

Що говорять вчені?

Професор молекулярної нейрогенетики Кембриджського університету, доктор Девід Рубінштейн повідомив, що експерименти на мишах показали вплив автофагії.

Дослідження показали, що в таких випадках тварини, як правило, живуть довше та мають краще самопочуття.

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Покищо маловідомий процес вважають новим способом, за допомогою якого можна схуднути, виглядати молодше та продовжити тривалість життя.

Проте, за словами пана Рубінштейна, поки що не до кінця зрозуміло, як це впливає на організм.

"Наприклад, у мишей в рамках цього процесу спостерігається голодування в мозку протягом 24 годин, а в деяких органах, таких як печінка, все відбувається швидше. Хоча ми знаємо, що обмеження їжі є корисним, та ми не знаємо точно, як довго людина повинна постити, аби відчути переваги ", - каже науковець.

Тим не менш, голодування стимулює автофагію, вважає Девід Рубінштейн, переваги цього процесу довели й інші дослідження.

Що таке автофагія?

Слово автофагія походить від давньогрецького "поїдати" та "себе".

Це процес, за допомогою якого клітини руйнуються та переробляють свої компоненти.

Це забезпечує запас енергії та сприяє оновленню клітин.

Автофагія може знищити бактерії та віруси.

Також клітини використовують автофагію для позбавлення від пошкоджених білків та органел, що протидіє старінню організму.

Автофагію вперше відкрили у 1960-х роках, але фундаментальне значення цього процесу визнали лише після дослідження Йосінорі Осумі в 90-х роках.

Копирайт изображения Reuters Image caption Йосінорі Осумі отримав Нобелівську премію за відкриття у сфері автофагії

"Ми виявили, що автофагія захищає від таких хвороб, як Паркінсона, Гантінгтона та деяких форм деменції", - сказав лікар Рубінштейн.

М'язова маса

Нова книга Наомі Вітель Glow 15 про власний стиль здорового життя розповідає про 15-денну програму, яка включає 16-годинне обмеження вживання їжі тричі на тиждень, зменшення протеїну та вуглеводів, а також високу інтенсивність фізичних вправ.

Тестування на волонтерах цієї програми у Флориді показало, що існує ряд переваг.

"Деякі люди втратили вагу - до 7 фунтів (понад 3 кілограми) за 15 днів. Інші спостерігали зменшення зморшок, зміну артеріального тиску та поліпшення м'язової маси", - розповіла Наомі Вітель.

Нервові клітини

Доктор Девід Рубінштейн з оптимізмом дивиться на переваги автофагії для лікування захворювань в майбутньому.

Його лабораторія виявила, що білки утворюються в скупченнях нервових клітин людей, які мають такі хвороби, як Альцгеймера та Паркінсона.

"Ми виявили, що якщо застосовувати автофагію, то ці білки швидко зникають, відбувається захист від нейродегенеративних захворювань, таких як Гантінгтона та форми деменції", - каже він.

Доктор Рубінштейн та інші вчені сподіваються, що згодом винайдуть ліки для посилення автофагії.

Нещодавно з'явилося повідомлення, що в США компанія Casma Therapeutics отримала 58,5 мільйонів доларів на розробку нових ліків для посилення автофагії.

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