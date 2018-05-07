Як інспектор Ляля перевіряє дороги на Волині

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У Волинській області стан доріг перевіряє маленька лялька, яку фотографують на поганих ділянках дороги та привертають увагу місцевої влади до цих проблем.

Автор проекту, редактор місцевого інтернет-видання Андрій Медина каже, що лялька знаходить ями та вибоїни на дорогах, фотографується біля них, а потім ці фото публікують на місцевому сайті.

"Часто місцева влада реагує на ці зауваження", - каже пан Медина.

Народження інспектора Лялі

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"У 2015 році, коли я почав займатися інтернет-виданням "Буг", то вирішив подумати над якимись оригінальними фішками", - розповідає автор проекту BBC News Україна.

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Виникла ідея створити проект з перевірки стану доріг у Волинській області. Для цього потрібен був якийсь предмет, який би вимірював глибину ям.

"Спочатку ми думали про сірники чи цигарки, але це брутально. Потім виникла ідея щодо іграшки, наприклад, робот або інший герой", - каже Андрій Медина.

Однак, враховуючи, що в нього дві доньки, то вдома знайшов лише ляльки.

Так стартував проект "Інспектор Ляля".

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З часом, звичайно, лялька псується та нищиться. "Якось її переїхали, а якось - вкрала собака", - розповідає Андрій.

Саме тому він має запас таких ляльок, одяг для них та капелюшки, які замовляє аж з Китаю.

Що робить Ляля?

Засновник проекту розповідає, що у Волинській області, як і по всій Україні, є багато поганих ділянок доріг. "Інспектор Ляля" виїжджає на такі місця, перевіряє їх та фотографується.

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Всі фото Андрій Медина викладає на своєму сайті. І по деяких проблемних місцях влада реагує та ремонтує дорогу.

"Ми почали цей проект і нам сподобалось. Сьогодні ми бачимо, що це діє і привертає увагу", - каже він.

За словами автора ідеї, це некомерційний проект, а ляльки купують за кошти від реклами на сайті.

Поки що інспектор Ляля працює лише у Волинській області, але якщо це буде цікаво іншим регіонам, то Андрій не проти поділитися досвідом.

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Стан доріг в Україні

Нинішній уряд України на чолі з прем'єр-міністром Володимиром Гройсманом оголосив своїм пріоритетом будівництво доріг в країні.

В Кабміні заявили, що дороги будуть нормальними не раніше як за 5 років, і лише за умови, що буде достатньо грошей.

Чиновники визнають, що ситуація критична, але просять українців запастися терпінням.

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В "Укравтодорі" раніше відверто визнали, що 95% українських доріг - "у дуже поганому стані".

У державному бюджеті на 2018 рік передбачили 44 млрд гривень на цей напрямок. За ці кошти планують відремонтувати близько 3 тис. доріг.

Проте українці скаржаться, що дороги лишаються в поганому стані, а після зими дорожнє покриття вкрили суцільні ями.

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