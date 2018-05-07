Путін вчетверте інавгурується на президента Росії
У понеділок офіційно починається четвертий строк Володимира Путіна на посаді президента Росії.
У березні він вчергове виграв вибори. За нього проголосували 76,6% російських виборців.
Володимир Путін вже 18 років перебуває при владі - як президент чи прем'єр-міністр. Опоненти порівнюють його керівництво Росією з правлінням царів чи імператорів.
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У суботу в Москві та інших містах РФ пройшли акції проти президентства Путіна. Кілька з них супроводжувалися сутичками з поліцією.
У понеділок очікуються нові протести.
Нинішня церемонія інавгурації Володимира Путіна буде менш масштабною у порівнянні з 2012 роком.
Президент лише зустрінеться з волонтерами, які працювали на його кампанію.
Протести
Під час акцій у суботу, які пройшли в 19 російських містах, заарештовано понад 1 600 людей. Більше половини з них - у Москві.
Хоча Володимир Путін у березні отримав рекордну кількість голосів на президентських виборах, міжнародні спостерігачі відзначали низку серйозних порушень, зокрема підробку виборчих бюлетенів.
Один з найпопулярніших лідерів російської опозиції Олексій Навальний до участі у виборах допущений не був через звинувачення у розкраданнях. Сам Навальний вважає свій недопуск до виборів політично вмотивованим.
Олексій Навальний опинився у числі заарештованих у суботу за участь у несанкціонованому мітингу під гаслом "Він нам не цар".
Опозиція звинувачує Володимира Путіна у згортанні прав і свобод у Росії та запровадженні політики "керованої демократії".
Менше Сталіна
Вперше Володимира Путіна обрали президентом Росії у 2000 році, а за чотири роки він вдруге переміг на президентських виборах.
У 2008 році він залишив посаду президента, адже за законом не міг втретє підряд балотуватися.
Президентом став його протеже Дмитро Медвєдєв, а Володимир Путін курував державою вже на посаді прем'єр-міністра.
У 2012 році Володимир Путін знову був обраний главою держави. Цього разу вже на 6-річний строк.
Новий термін президентства триватиме до 2024 року - таким чином Володимир Путін перебуватиме при владі у Росії майже чверть століття.
Це менше, ніж правління Йосифа Сталіна (31 рік), але майже стільки ж, скільки правив цар Олександр ІІ (26 років).
З КДБ у президенти
1952 рік: народився 7 жовтня у Ленінграді (зараз - Санкт-Петербург), вивчав право, а згодом пішов працювати у КДБ, зокрема був працівником радянського посольства у Східній Німеччині.
1990-і роки: працював помічником мера Санкт-Петербурга, а 1997 році очолив ФСБ при президенті Єльцині.
1999 рік: призначений прем'єр-міністром, а після відставки Бориса Єльцина виконував функції президента.
2000 рік: вперше обраний президентом, а за чотири роки - переобраний вдруге.
2008 рік: владна ротація у Росії - Володимир Путін стає прем'єр-міністром, а його протеже Дмитро Медведєв - президентом.
2012 рік: Володимир Путін знову стає президентом, за новим законом - вже на шість років
2018 рік: обраний на четвертий строк.
Як змінилася Росія при Путіні
Правління Володимира Путіна у росіян асоціюється зі стабільністю - у перші роки президентства йому вдалося зупинити інфляцію та налагодити роботу державних механізмів.
Тоді ж він придушив виступи сепаратистів у Північному Кавказі, через які сталося дві Чеченські війни.
Добробут Росії зростав за рахунок вигідних цін на нафту та газ. Паралельно відбувалося згортання незалежних медіа та обмеження демократичних реформ.
А у 2014 році Володимир Путін вирішив анексувати Крим, що призвело до однієї з найбільших міжнародних криз після Холодної війни.
Україна також звинувачує Путіна у збройній підтримці сепаратистів на Донбасі.
Як наслідок, до Росії застосовані економічні санкції, які призвели до суттєвих економічних втрат РФ.
Список санкцій ще більше розширився через звинувачення Кремля у спробах втручання у президентські вибори у США, а також отруєння колишнього російського шпигуна у Великій Британії.
Всі ці звинувачення Володимир Путін заперечує.
Як відзначають оглядачі, зараз Росія при Путіні опинилася у такій самій ізоляції, як Радянський Союз під час війни в Афганістані.