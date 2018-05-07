Путін вчетверте інавгурується на президента Росії

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У понеділок офіційно починається четвертий строк Володимира Путіна на посаді президента Росії.

У березні він вчергове виграв вибори. За нього проголосували 76,6% російських виборців.

Володимир Путін вже 18 років перебуває при владі - як президент чи прем'єр-міністр. Опоненти порівнюють його керівництво Росією з правлінням царів чи імператорів.

У суботу в Москві та інших містах РФ пройшли акції проти президентства Путіна. Кілька з них супроводжувалися сутичками з поліцією.

У понеділок очікуються нові протести.

Нинішня церемонія інавгурації Володимира Путіна буде менш масштабною у порівнянні з 2012 роком.

Президент лише зустрінеться з волонтерами, які працювали на його кампанію.

Протести

Копирайт изображения AFP Image caption У багатьох російських містах пройшли протести під гаслом "Він нам не цар"

Під час акцій у суботу, які пройшли в 19 російських містах, заарештовано понад 1 600 людей. Більше половини з них - у Москві.

Хоча Володимир Путін у березні отримав рекордну кількість голосів на президентських виборах, міжнародні спостерігачі відзначали низку серйозних порушень, зокрема підробку виборчих бюлетенів.

Один з найпопулярніших лідерів російської опозиції Олексій Навальний до участі у виборах допущений не був через звинувачення у розкраданнях. Сам Навальний вважає свій недопуск до виборів політично вмотивованим.

Олексій Навальний опинився у числі заарештованих у суботу за участь у несанкціонованому мітингу під гаслом "Він нам не цар".

Опозиція звинувачує Володимира Путіна у згортанні прав і свобод у Росії та запровадженні політики "керованої демократії".

Менше Сталіна

Копирайт изображения AFP Image caption Внаслідок протестів було заарештовано більше 1600 людей

Вперше Володимира Путіна обрали президентом Росії у 2000 році, а за чотири роки він вдруге переміг на президентських виборах.

У 2008 році він залишив посаду президента, адже за законом не міг втретє підряд балотуватися.

Президентом став його протеже Дмитро Медвєдєв, а Володимир Путін курував державою вже на посаді прем'єр-міністра.

У 2012 році Володимир Путін знову був обраний главою держави. Цього разу вже на 6-річний строк.

Новий термін президентства триватиме до 2024 року - таким чином Володимир Путін перебуватиме при владі у Росії майже чверть століття.

Це менше, ніж правління Йосифа Сталіна (31 рік), але майже стільки ж, скільки правив цар Олександр ІІ (26 років).

З КДБ у президенти

Копирайт изображения Reuters Image caption Путін у тирі ГРУ, 2006 рік

1952 рік: народився 7 жовтня у Ленінграді (зараз - Санкт-Петербург), вивчав право, а згодом пішов працювати у КДБ, зокрема був працівником радянського посольства у Східній Німеччині.

1990-і роки: працював помічником мера Санкт-Петербурга, а 1997 році очолив ФСБ при президенті Єльцині.

1999 рік: призначений прем'єр-міністром, а після відставки Бориса Єльцина виконував функції президента.

2000 рік: вперше обраний президентом, а за чотири роки - переобраний вдруге.

2008 рік: владна ротація у Росії - Володимир Путін стає прем'єр-міністром, а його протеже Дмитро Медведєв - президентом.

2012 рік: Володимир Путін знову стає президентом, за новим законом - вже на шість років

2018 рік: обраний на четвертий строк.

Як змінилася Росія при Путіні

Копирайт изображения Reuters Image caption З президентом Сирії Башаром Асадом під час визиту до цієї країни у 2017 році

Правління Володимира Путіна у росіян асоціюється зі стабільністю - у перші роки президентства йому вдалося зупинити інфляцію та налагодити роботу державних механізмів.

Тоді ж він придушив виступи сепаратистів у Північному Кавказі, через які сталося дві Чеченські війни.

Добробут Росії зростав за рахунок вигідних цін на нафту та газ. Паралельно відбувалося згортання незалежних медіа та обмеження демократичних реформ.

А у 2014 році Володимир Путін вирішив анексувати Крим, що призвело до однієї з найбільших міжнародних криз після Холодної війни.

Україна також звинувачує Путіна у збройній підтримці сепаратистів на Донбасі.

Як наслідок, до Росії застосовані економічні санкції, які призвели до суттєвих економічних втрат РФ.

Список санкцій ще більше розширився через звинувачення Кремля у спробах втручання у президентські вибори у США, а також отруєння колишнього російського шпигуна у Великій Британії.

Всі ці звинувачення Володимир Путін заперечує.

Як відзначають оглядачі, зараз Росія при Путіні опинилася у такій самій ізоляції, як Радянський Союз під час війни в Афганістані.