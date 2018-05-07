"Глобальний кавовий альянс": за що Nestle заплатить Starbucks $7 млрд

  • 7 травня 2018
Кава Копирайт изображения Getty Images

Компанія Nestle оголосила, що заплатить американському кавовому гіганту Starbucks 7,1 млрд доларів, аби продавати каву під його брендом поза межами мережі кав'ярень.

Швейцарська компанія - власник брендів Nescafe та Nespresso, матиме право продавати каву бренду Starbucks, яка, приносить щорічно, за даними американської компанії, 2 мільярди доларів.

Виконавчий директор Nestle Марк Шнайдер намагається збільшити прибуток компанії завдяки розширенню. Він назвав "глобальний кавовий альянс" зі Starbucks "чудовим днем для любителів кави у всьому світі".

Швейцарська компанія оголосила, що 500 співробітників Starbucks перейдуть у її бізнес, проте й надалі працюватимуть в американському місті Сіетл, де розташована штаб-квартира американського кавового гіганта.

Минулого року компанія Nestle заплатила приблизно 425 мільйонів доларів за 68% акцій компанії Blue Coffee Bottle з Каліфорнії, яка продає каву клієнтам в інтернеті та має крамниці у США та Японії.

Компанія нещодавно продала бізнес з виробництва шоколаду та солодощів у США, зокрема, такі бренди, як Crunch та Butterfinger, Ferrero Group на суму приблизно у 2,7 млрд доларів.

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