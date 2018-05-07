"Глобальний кавовий альянс": за що Nestle заплатить Starbucks $7 млрд

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Компанія Nestle оголосила, що заплатить американському кавовому гіганту Starbucks 7,1 млрд доларів, аби продавати каву під його брендом поза межами мережі кав'ярень.

Швейцарська компанія - власник брендів Nescafe та Nespresso, матиме право продавати каву бренду Starbucks, яка, приносить щорічно, за даними американської компанії, 2 мільярди доларів.

Виконавчий директор Nestle Марк Шнайдер намагається збільшити прибуток компанії завдяки розширенню. Він назвав "глобальний кавовий альянс" зі Starbucks "чудовим днем для любителів кави у всьому світі".

Швейцарська компанія оголосила, що 500 співробітників Starbucks перейдуть у її бізнес, проте й надалі працюватимуть в американському місті Сіетл, де розташована штаб-квартира американського кавового гіганта.

Минулого року компанія Nestle заплатила приблизно 425 мільйонів доларів за 68% акцій компанії Blue Coffee Bottle з Каліфорнії, яка продає каву клієнтам в інтернеті та має крамниці у США та Японії.

Компанія нещодавно продала бізнес з виробництва шоколаду та солодощів у США, зокрема, такі бренди, як Crunch та Butterfinger, Ferrero Group на суму приблизно у 2,7 млрд доларів.

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