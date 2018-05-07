Обстріл Маріуполя: СБУ і Bellingcat назвали підозрюваних офіцерів РФ

  • 7 травня 2018
Маріуполь Копирайт изображения Getty Images
Image caption Наслідок обстрілу Маріуполя взимку 2015 року

Міжнародна група розслідувачів Bellingcat та Служба безпеки України повідомили імена російських військових, які, за їхніми словами, брали участь в операції, наслідком якої став обстріл житлових кварталів Маріуполя з "Градів" у січні 2015 року.

Від того обстрілу, за даними української влади, загинули 29 людей, 92 були поранені.

Кремль завжди заперечував участь чинних російських військових у конфлікті на сході України.

У понеділок вранці міжнародна група Bellingcat повідомила про результати розслідування, проведеного "завдяки доступу до аудіо- і відеоданих, поданих українською владою в Міжнародний суд ООН в рамках розгляду справи проти Росії".

За даними організації, за день до обстрілу Маріуполя, який стався 24 січня 2015 року, з Росії в Україну переправили дві батареї ракетних систем залпового вогню (РСЗВ). Вранці 24 січня 2015 року батареї розгорнули поряд з селом Безіменне з метою обстрілів міста Маріуполя та його околиць, а після ударів їх повернули в Росію.

У Bellingcat назвали імена російських офіцерів, які, за словами групи, на різних рівнях командували батареєю РСЗВ. Серед них - генерал-майор Степан Ярощук та полковник Олександр Цаплюк.

Ці ж дані підтвердили і в СБУ України, заявивши, що висунули звинувачення підозрюваним в обстрілах.

Що розповіли в СБУ?

Копирайт изображения Getty Images
Image caption Жертва обстрілу Маріуполя

Голова СБУ Василь Грицак провів у Києві брифінг, на якому повідомив, що обстріл Маріуполя здійснили "два штатні реактивні дивізіони" російської армії.

"З території Росії операцією безпосередньо керував начальник ракетних військ та артилерії Південного військового округу генерал-майор Степан Ярощук",- зазначив голова СБУ.

За словами пана Грицака, російський полковник Олександр Цаплюк з позивним "Горець" керував обстрілом з Донецька, а підполковник Максим Власов координував дії російських реактивних дивізіонів.

За даними української спецслужби, участь в обстрілах брали підрозділи 200-ї Печенігської окремої мотострілецької бригади та 2-ї Гвардійської Таманської мотострілецької дивізії, військовослужбовці якої цього року братимуть участь в параді на Червоній площі.

"Після отримання інформації про виїзд на ділянку місії ОБСЄ російські військовослужбовці почали "замітати" сліди злочину та ховати техніку для подальшого повернення до РФ", - наголосив голова СБУ.

Він повідомив, що 11 російським військовим та бойовикам "ДНР", підозрюваним у причетності до обстрілів, повідомили про підозру у вчиненні теракту та веденні агресивних воєнних дій.

Причетними до обстрілу Маріуполя в СБУ вважають російських офіцерів Степана Ярощука, Олександра Цаплюка, Максима Власова з позивним "Югра", Сергія Юрченка з позивним "Воронеж", Олександра Грунчева з позивним "Терек" та Олександра Муратова.

Також в українському відомстві покладають відповідальність за злочин на бойовиків - громадянина Росії Грайра Єгіазаряна з позивним "Саранск", громадян України - Сергія Пономаренка з позивним "Терорист", Олександра Євтодія з позивним "Пепел", Олександра Мельника з позивним "Жул'єн", Артема Ступака з позивним "Рижий".

"Висновки розслідування найближчим часом будуть передані до Міжнародного суду ООН за позовом України щодо порушення Росією Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму 1999 року та Міжнародної конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації 1965 року", - зазначив Василь Грицак.

Раніше у звіті Спеціальної моніторингової місії (СММ) ОБСЄ в Україні від 24 січня 2015 року було встановлено, що обстріл житлових кварталів Маріуполя був проведений з території, підконтрольній сепаратистам.

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