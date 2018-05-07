МОЗ: дитина на Тернопільщині померла не через імунізацію

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Міністерство охорони здоров'я розслідувало летальний випадок дитини в Тернопільскій області, і заявило, що він лише збігався у часі з проведенням імунізації. Про це заявили на сайті відомства.

У зв'язку з цим, у МОЗ вважають, що розпорядження про тимчасову заборону серії вакцин АКДП та ІПВ треба скасувати.

"Державна служба з лікарських засобів та контролю за наркотиками має відкликати раніше видане розпорядження про тимчасове вилучення вакцини Імовакс Поліо та вакцини для профілактики дифтерії, правця та кашлюку", - заявили в міністерстві.

У відомстві уточнили, що результати розслідування "доводять відсутність причинно-наслідкового зв'язку між проведенням імунізації та смертю".

Також у МОЗ нагадали, що Держлікслужба має право тимчасово заборонити обіг лікарських засобів, якщо з'являються "повідомлення про непередбачувані побічні реакції або смерть людини".

Через те, що експерти Держлікслужби не підтвердили смерть дитини через застосування вакцини, "видане розпорядження є необґрунтованим".

У лютому 2018 року Держлікслужба видала, а згодом скасувала розпорядження про тимчасову заборону вакцин БЦЖ. Аналогічна ситуація сталася у травні з вакциною проти Гепатиту B.

У Міністерстві охорони здоров'я заявили, що вдосконалюють порядок заборони імунобіологічних препаратів, аби уникати "непорозумінь".