Серж Танкян приїхав у Єреван, щоб підтримати демонстрантів

Копирайт изображения Getty Images Image caption Сержа Танкяна зустрічатиме лідер опозиції Нікол Пашинян

Лідер американської рок-групи System Of A Down Серж Танкян у понеділок увечері прибув до Єревана, щоб висловити свою підтримку опозиційному руху.

У вівторок парламент Вірменії знову обговорить можливість призначення лідера опозиції Нікола Пашиняна на посаду прем'єра країни.

Минулого тижня депутати правлячої Республіканської партії відмовилися голосувати за призначення пана Пашиняна прем'єром.

"7-го травня о 20:00 в аеропорту Звартноц пройде зустріч відомого рок-музиканта Сержа Танкяна, в якій візьму участь і я сам", - написав пан Пашинян у Facebook напередодні приїзду зірки.

Сам Серж Танкян написав в Instagram: "Вірменія, ми прилітаємо! Але концерту не буде".

Після зустрічі в аеропорту з паном Пашиняном і його прихильниками, американський музикант вірменського походження має вирушити на площу Республіки в Єревані і виступити перед демонстрантами, які там перебувають.

Кілька днів тому пан Танкян обіцяв приєднатися до протестувальників у Вірменії.

Копирайт изображения Getty Images Image caption У вівторок парламент Вірменії вирішить, чи призначати Нікола Пашиняна на посаду прем'єра

Лідер американської рок-групи System Of A Down Серж Танкян від початку "оксамитової революції" у Вірменії активно коментував те, що відбувається у країні і висловлював підтримку протестному руху.

2 травня пан Танкян і ще четверо відомих діячів мистецтва вірменського походження випустили заяву, в якій висловили впевненість, що протестні акції у країні продовжаться і призведуть до дострокових демократичних виборів.

"Ваша солідарність і цілеспрямованість показали шлях до справжніх демократичних змін у Вірменії. Ми закликаємо провести ці вибори якомога швидше, оскільки це єдиний спосіб створити уряд, який стане справжнім представником народу", - йдеться у заяві.