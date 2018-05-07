Серж Танкян приїхав у Єреван, щоб підтримати демонстрантів
Лідер американської рок-групи System Of A Down Серж Танкян у понеділок увечері прибув до Єревана, щоб висловити свою підтримку опозиційному руху.
У вівторок парламент Вірменії знову обговорить можливість призначення лідера опозиції Нікола Пашиняна на посаду прем'єра країни.
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Минулого тижня депутати правлячої Республіканської партії відмовилися голосувати за призначення пана Пашиняна прем'єром.
"7-го травня о 20:00 в аеропорту Звартноц пройде зустріч відомого рок-музиканта Сержа Танкяна, в якій візьму участь і я сам", - написав пан Пашинян у Facebook напередодні приїзду зірки.
Сам Серж Танкян написав в Instagram: "Вірменія, ми прилітаємо! Але концерту не буде".
Після зустрічі в аеропорту з паном Пашиняном і його прихильниками, американський музикант вірменського походження має вирушити на площу Республіки в Єревані і виступити перед демонстрантами, які там перебувають.
Кілька днів тому пан Танкян обіцяв приєднатися до протестувальників у Вірменії.
Лідер американської рок-групи System Of A Down Серж Танкян від початку "оксамитової революції" у Вірменії активно коментував те, що відбувається у країні і висловлював підтримку протестному руху.
2 травня пан Танкян і ще четверо відомих діячів мистецтва вірменського походження випустили заяву, в якій висловили впевненість, що протестні акції у країні продовжаться і призведуть до дострокових демократичних виборів.
"Ваша солідарність і цілеспрямованість показали шлях до справжніх демократичних змін у Вірменії. Ми закликаємо провести ці вибори якомога швидше, оскільки це єдиний спосіб створити уряд, який стане справжнім представником народу", - йдеться у заяві.