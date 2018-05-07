У Німеччині обрали мера, а потім йому зламали ніс і вибили зуб

Копирайт изображения DPA Image caption Отримавши медичну допомогу, Мартін Хорн повернувся святкувати свою перемогу на виборах

Незалежний політик Мартін Хорн святкував свою несподівану перемогу на виборах у мери міста Фрайбург на південному заході Німеччини, коли до нього підійшов чоловік і сильно вдарив його в обличчя.

В результаті у 33-річного Хорна зламаний ніс і вибитий один зуб.

54-річного нападника затримали на місці події, поліція не вважає напад політично мотивованим.

Мартін Хорн здобув перемогу над представником партії "Зелених" Дітером Саломоном, який займав пост мера Фрайбурга вже 16 років.

Фрайбург - університетське містечко, тут багато молоді, і одним з головних пунктів кампанії пана Хорна була обіцянка забезпечити мешканців доступним житлом.

Після свого несподіваного обрання Мартін Хорн дав кілька інтерв'ю, а потім разом із 300 своїми прихильниками вирушив на святкування. Тоді ж до нього підійшов чоловік, який, як здалося самому пану Хорну, хотів із ним сфотографуватися.

"Раптом почалася якась бійка. Людина вдарила Мартіна Хорна в обличчя", - розповів в інтерв'ю німецьким ЗМІ місцевий політик Юліен Бендер.

Копирайт изображения MARTIN HORN/FACEBOOK Image caption Пан Хорн обіцяв мешканцям доступне житло

За словами поліцейських, у нападника були проблеми з психікою.

Сам Мартін Хорн у Facebook закликав своїх прихильників не переживати за його здоров'я і закликав не псувати святковий настрій через цей інцидент.

"У мене зламаний ніс, вибито зуб і мені наклали два шви", - написав він, після чого повернувся на святкування своєї перемоги.

Мер, що програв вибори, сказав, що шокований нападом, і побажав своєму суперникові швидкого одужання.