Бразильця, який воював на Донбасі, взяли під варту

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Павлоградський районний суд Дніпропетровської області взяв під варту бразильця Рафаеля Лусваргі, який воював на боці самопроголошеної "ДНР". Про це повідомили у прокуратурі міста Києва на Facebook.

Пана Лусваргі ув'язнили на 60 діб без права на заставу. Його підозрюють "в участі у терористичній організації та не передбачених законом воєнізованих формувань".

Копирайт изображения Getty Images Image caption Рафаель Лусваргі брав участь у бояї на Донбасі на стороні проросійських сепаратистів, за що був засуджений в Україні на 13 років, однак під час підготовки до обміну полонених вирок переглянули

Раніше український суд засудив Рафаеля Лусваргі до 13 років в'язниці за двома статтями: створення терористичної організації та створення незаконних збройних формувань.

Під час судового процесу він визнав свою провину.

Але згодом інший суд скасував цей вирок для можливого обміну полоненими та призначив новий розгляд справи.

Бразилець спочатку був під вартою, а потім йому змінили запобіжний захід, і він опинився на волі - жив в одному з київських монастирів Української православної церкви (Московського патріархату).

"Чому так сталося - це питання не до Української православної церкви, а до українського судочинства, прокуратури, СБУ та інших інституцій, за результатом дій яких ця людина отримала повне право жити на території монастиря або у будь-якому іншому приміщенні міста Києва", - пояснив у розмові з BBC News Україна архієпископ Климент.

"Тому дивно чути, ніби монастир УПЦ когось переховував", - додав він.

Копирайт изображения УНІАН Image caption Націоналісти ведуть Рафаеля Лусваргі до будівлі СБУ в Києві

"Ця людина там жила, оскільки мала на це повне право, і його надала йому українська держава... Так само, як тисячі інших людей, він міг там молитися чи виконувати послухи, що не становлять жодної загрози для безпеки України", - пояснив архієпископ Климент.

Минулого тижня інформація про те, що Рафаель Лусваргі живе на волі у монастирі потрапила до медіа.

У п'ятницю представники націоналістичних організацій "Національний корпус", С14 та "Традиції і порядок" силоміць привели його до СБУ.

У СБУ подякували націоналістам за "активну позицію" та запевнили, що діятимуть виключно "в правовому полі".

У понеділок Павлоградський міський суд обиратиме для нього запобіжний захід. Прокуратура проситиме про арешт.

Повний текст інтерв'ю з архієпископом Климентом - про перспективи автокефалії в Україні та інші деталі життя УПЦ (МП) - читайте згодом на BBC News Україна.