В США дитину хотіли відключити, а вона прийшла до тями

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В американському штаті Алабама прийшов до тями хлопчик, якого батьки вже не сподівалися врятувати та підписали дозвіл на пожертву його органів.

Трентон Маккінлі зазнав серйозної травми головного мозку у березні, коли причіп, в якому він їхав, перекинувся і впав на нього. Він отримав сім переломів черепа.

Лікарі сказали батькам, що травма важка і дитина вже не прийде до тями. За їх словами, дані хлопця поєднуються з п'ятьма іншими дітьми, яким потрібна трансплантація органів.

Проте за день до того, як його мали відключити від медичної підтримки життя, Трентон прийшов до тями.

Мати хлопця Дженніфер Рейндл розповіла, що після аварії хлопцю провели кілька операцій з краніотомії, він страждає на ниркову недостатність, мав зупинку серця.

Якось, розповідає вона, син на операційному столі 15 хвилин був без ознак життя, після чого лікарі сказали, що "він ніколи не буде знову нормальним".

Копирайт изображения JENNIFER REINDL/FACEBOOK

Пані Рейндл повідомила CBS News, що вона погодилася підписати документи про пожертвування органів, коли дізналася, що це може врятувати п'ятьох інших дітей.

"Ми сказали "так", що означало, що вони продовжать тримати Трентона живим, аби очистити його органи для трансплантації", - каже жінка.

"Наступного дня йому призначили останній тест на мозку, щоб назвати час його смерті, але його життєві сили повернулися й лікарі скасували тест".

Зараз Трентон проходить процес повільного відновлення.

Він відчуває біль, судоми, йому потрібна операція з відновлення черепа.

За словами хлопця, коли він був непритомним, то думав, що знаходиться на небесах.

"Я йшов по відкритому полі. Немає іншого пояснення, окрім Бога", - каже він.

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