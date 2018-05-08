Перша леді Бразилії кинулася в озеро рятувати пса
Перша леді Бразилії Марсела Темер вскочила в озеро на території президентського палацу, аби врятувати свого собаку.
Чиновники адміністрації президента повідомили, що дружина президента гуляла з сином, коли побачила свого пса Піколі, породи Джек Рассел тер'єр, у воді.
Собака був наляканий, а тому пані Темер прямо в одязі кинулася його рятувати.
Співробітника служби безпеки президента, який відмовився допомогти собаці, звільнили з посади.
Президент Бразилії Мішель Темер та його сім'я мають двох псів: Піколі і Тор, золотистий ретривер.
Тор відомий тим, що переривав зустрічі першої леді.
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