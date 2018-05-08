В Сирії розбився ще один російський вертоліт

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В Сирії розбився вертоліт Ка-52 повітряно-космічних сил Росії. Двоє пілотів загинули.

За інформацією російського міністерства оборони, причиною катастрофи могла стати технічна несправність.

Це вже друга катастрофа російського військового борту за тиждень. 3 травня розбився російський винищувач Су-30СМ, пілоти так само загинули.

За даними видання "Комерсант", вертоліт розбився в ніч на понеділок, 7 травня. Газета з посиланням на джерела повідомляє, що Ка-52 "збили з ПЗРК радикальні ісламісти, коли він патрулював східні території республіки".

Пошуково-рятувальна група вже доставила тіла загиблих пілотів на аеродром базування.

Ка-52 став сьомим російським вертольотом, який розбився під час сирійської операції з 2015 року.

Офіційна кількість загиблих у Сирії військовослужбовців російської армії виросла до 87.

В кінці минулого року президент Росії Володимир Путін оголосив про виведення з Сирії основних сил, які брали участь в операції в Сирії, яка розпочалася у вересні 2015 року.

Російські військові на постійній основі залишилися на авіаційній базі Хмеймім і на морській базі Тартус.

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