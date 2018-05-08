Студенток у Замбії просять не ходити до бібліотеки "напівголими"
Один із провідних університетів Замбії закликав дівчат-студенток не ходити до бібліотеки "напівголими", бо це відволікає чоловіків від навчання.
Мова йде про університет у столиці Замбії, місті Лусака. У бібліотеці цього навчального закладу повісили оголошення із закликом одягатися скромніше.
Ця південноафриканська країна є консервативною.
Але студенти в університеті, як правило, одягаються сучасно та фешенебельно, повідомив ВВС Кеннеді Гондве із Замбії.
"Ми звернули увагу, що деякі дівчата-студентки одягаються відверто та приходять до бібліотеки напівголими. Ця ситуація заважає чоловікам", - йдеться в повідомленні, яке висить у бібліотеці.
"Тому радимо жінкам одягатися скромно, коли ви перебуваєте в університетських установах. Скромність - це правильний шлях!".
"Дивіться на книги, а не на ноги"
Деякі студентки не погодилися з цим розпорядженням.
"Якщо ви йдете до бібліотеки для того, щоб вчитися, навіщо відволікатися на щось інше, наприклад, на жіночі ноги?", - каже в розмові з ВВС студентка третього курсу Дікіна Музея.
"Просто зосередьтесь на своїх книгах, от і все", - додала вона.
Однак студент Кілліон Фірі так прокоментував цей крок: "Ви знаєте, наскільки привабливими є жіноче тіло".
"Як можна зосередитися на навчанні, коли хтось ходить в міні-спідниці чи прилягаючій сукні? Ви починаєте думати про інші речі, і не зможете концентруватися", - сказав він ВВС.
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