Студенток у Замбії просять не ходити до бібліотеки "напівголими"

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Один із провідних університетів Замбії закликав дівчат-студенток не ходити до бібліотеки "напівголими", бо це відволікає чоловіків від навчання.

Мова йде про університет у столиці Замбії, місті Лусака. У бібліотеці цього навчального закладу повісили оголошення із закликом одягатися скромніше.

Ця південноафриканська країна є консервативною.

Але студенти в університеті, як правило, одягаються сучасно та фешенебельно, повідомив ВВС Кеннеді Гондве із Замбії.

"Ми звернули увагу, що деякі дівчата-студентки одягаються відверто та приходять до бібліотеки напівголими. Ця ситуація заважає чоловікам", - йдеться в повідомленні, яке висить у бібліотеці.

"Тому радимо жінкам одягатися скромно, коли ви перебуваєте в університетських установах. Скромність - це правильний шлях!".

"Дивіться на книги, а не на ноги"

Деякі студентки не погодилися з цим розпорядженням.

"Якщо ви йдете до бібліотеки для того, щоб вчитися, навіщо відволікатися на щось інше, наприклад, на жіночі ноги?", - каже в розмові з ВВС студентка третього курсу Дікіна Музея.

"Просто зосередьтесь на своїх книгах, от і все", - додала вона.

Однак студент Кілліон Фірі так прокоментував цей крок: "Ви знаєте, наскільки привабливими є жіноче тіло".

"Як можна зосередитися на навчанні, коли хтось ходить в міні-спідниці чи прилягаючій сукні? Ви починаєте думати про інші речі, і не зможете концентруватися", - сказав він ВВС.

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