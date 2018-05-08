Парламент Вірменії обрав Пашиняна прем'єром

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Парламент Вірменії обрав лідера вуличних протестів і опозиційного депутата Нікола Пашиняна на посаду прем’єр-міністра країни. За нього пролосували 59 зі 105 депутатів, серед яких і члени найбільшої правлячої "Республіканської партії".

"Після обрання головним напрямком зовнішньої політики вважаю колективні інтереси Вірменії та Вірменської діаспори. Вірменія залишиться членом ЄврАзЕс і ОДКБ. Розвиток відносин з Росією залишається нашим пріоритетом. Ми дивимося на військове партнерство з Росією як на важливий фактор нашої безпеки" - заявив Нікол Пашинян виступаючи у парламенті перед голосуванням.

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За процедурою у парламенті з вулиці слідкували протестувальники.

На головній площі країни встановили екрани та динаміки.

Друга спроба

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1 травня Парламент Вірменії вже намагався призначити опозиційного лідера Нікола Пашиняна прем'єр-міністром.

Засідання парламенту і обговорення призначення тривало цілий день і проходило на фоні масових протестів у центрі Єревана з вимогою призначити пана Пашиняна.

Всі 47 депутатів парламенту, які так чи інакше називають себе опозиційними, напередодні заявляли про намір підтримати Пашиняна. Проте для призначення на посаду він мав отримати підтримку і частини провладних депутатів з "Республіканської партії".

В результаті за Пашиняна проголосували лише 45 депутатів із необхідних мінімум 53.

Вночі перед голосуванням Нікол Пашинян повідомив, що Серж Саргсян нібито закликав депутатів з "Республіканської партії" не підтримувати опозиціонера.

Він застерігав від "політичного цунамі" в країні, якщо депутати його не підтримають.

За конституцією Вірменії, через сім днів мають пройти нові вибори прем'єр-міністра.

Якби керівника уряду не обрали б 8 травня, то це привело б до автоматичного розпуску парламенту.

Хто такий Пашинян?

Копирайт изображения Reuters Image caption Нікол Пашинян

Нікол Пашинян очолював антиурядові протести, які розпочалися 13 квітня і змусили піти у відставку керівника уряду Сержа Саргсяна.

Пан Пашинян переважно підтримує прозахідний та проєвропейський шлях розвитку країни. Проте наполягає, що його політика у жодному разі не буде антиросійською.

Лідер протестів був єдиним кандидатом, якого розглядав парламент.

Вірменська правляча "Республіканська партія" не висувала власного кандидата, щоб не посилювати протистояння в країні.

Внутрішня ситуація

Копирайт изображения Getty Images Image caption Вимагати призначити Пашиняна прем'єр-міністром вийшли десятки тисяч людей

"Республіканська партія" домінувала у вірменській політиці з 1999 року.

Пан Саргсян 10 років керував країною на посаді президента. Проте нещодавно набула чинності реформа Конституції, згідно з якою вся влада переходить до керівника уряду.

Серж Саргсян після закінчення президентського строку одразу ж зайняв посаду прем'єр-міністра, фактично зберігши владу. Це викликало багатотисячні протести. Після масових мітингів Саргсян подав у відставку.

Нікол Пашинян виступає за подолання в країні корупції, бідності та кумівства. Ще у понеділок Пашинян закликав прихильників зібратись у вівторок на мітинг, щоб стимулювати депутатів.

Лідер опозиції наполягав, що після його призначення у Вірменії потрібно оголосити дочасні парламентські вибори.

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