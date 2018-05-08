В Черкасах отруїлися понад півсотні школярів: 11 - в реанімації

Копирайт изображения УНІАН

У Черкаській школі невідомою речовиною отруїлися понад півсотні дітей, повідомляє управління ДСНС області.

"8 травня о 9:15 до оперативно-координаційного відділу управління ДСНС від диспетчера "Станції швидкої медичної допомоги" надійшло повідомлення про госпіталізацію до Черкаської обласної дитячої клінічної лікарні трьох дітей, які стали втрачати свідомість під час шкільної лінійки в ЗОШ №8", - написав у Facebook представник ДСНС Костянтин Проценко.

Всього на лінійці було 424 учні. За словами пана Проценка, згодом кількість дітей, які почали скаржитися на нудоту та запаморочення, почала збільшуватися.

Поліція відкрила справу

За даними ДСНС, вже госпіталізували 53 дитини та двох вчителів. З них 11 дітей перебувають у реанімації в стані середньої важкості, решта - в задовільному та легкому стані.

Речник Нацполіції Ярослав Тракало повідомив BBC News Україна, що поліція Черкаської області відкрила кримінальне провадження за частиною першою статті 325 Кримінального кодексу - порушення правил, встановлених з метою запобігання епідемічним та іншим інфекційним захворюванням.

На місце події виїхала оперативна група, а також відділення хімічного, радіологічного та бактеріологічного захисту ДСНС.

Крім того, до школи виїхали фахівці санітарно-епідеміологічної служби, СБУ, Нацполіції та керівництво місцевих органів влади.

Копирайт изображения ДСНС

"Експрес-аналізом повітря на наявність сірководню, аміаку, хлору, а також горючих газів, отруйних речовин на місці події виявлено не було", - повідомив Костянтин Проценко.

Зараз спеціалісти досліджують територію школи на наявність небезпечних речовин.

"Триває робота щодо дослідження радіаційного фону", - додав представник ДСНС.

"На 11 годину ранку до обласної лікарні було госпіталізовано 42 дитини. Усі потерпілі учні 2-7 класів Черкаської 8-ї загальноосвітньої школи", - повідомив Костянтин Проценко.

Попередній діагноз у всіх потерпілих - отруєння невідомою речовиною.

В місто терміново вилетів прем'єр-міністр Володимир Гройсман.

"Діти падали один за одним"

Одна з жительок міста, дитина якої ходить в сусідню школу, повідомила BBC News Україна, що в місті паніка. "Кажуть, що діти стояли на лінійці, коли почали втрачати свідомість. Спочатку впали троє, потім один за одним все більше дітей", - каже вона.

Школярам в інших школах сказали не ходити біля того навчального закладу, де сталося отруєння. Крім того, всім, хто живе поряд з тією школою, радять зачинити вікна.

"Чому діти отруїлися - поки не відомо", - додає вона.

Інцидент в іншій школі

Цього ж дня стало погано 19 учням в іншій школі - №6 в Новомосковську (Дніпропетровська область).

Так само, як і в Черкасах, дітям стало зле на шкільній лінійці, присвяченій Дню пам'яті та примирення.

Як повідомляє УНІАН, керівництво школи одразу викликало рятувальників та медиків.

Відомо, що діти відчули запаморочення, у 18-тьох лікарі діагностували вегетативно-судинний пароксизм.

Одну дитину бригада швидкої медичної допомоги госпіталізувала з невротичною реакцією - стан після втрати свідомості.

На місці працюють правоохоронці та спеціалісти ДСНС.

Стежте за нами в Telegram! Ми надсилаємо туди головні новини і добірку найкращих статей.