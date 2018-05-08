У Британії можуть заборонити вологі серветки

Копирайт изображения Getty Images Image caption Більшість закупорювань у британській каналізації викликають вологі серветки

У Британії можуть заборонити використання вологих серветок.

В британському уряді наголошують, що його план з ліквідації пластикових відходів "включає продукти одноразового використання, такі як вологі серветки".

Вологі серветки містять пластик, який не розкладається.

Тому виробникам доведеться або створити серветку без пластику, або споживачам доведеться обійтися без них.

За даними організації Water UK, членами якої є британські підприємства водопостачання та каналізації, вологі серветки призводять до більшості випадків закупорювання у каналізації.

Вони є ключовим елементом в гігантських "жирбергах" - брилах з харчового жиру та предметів особистої гігієни, які закупорюють каналізацію.

Це спонукало уряд та промисловість зосередитись на тому, аби переконати споживачів не змивати вологі серветки в туалет.

"Ми продовжуємо працювати з виробниками та роздрібними торговцями вологих серветок, аби переконатися, що маркування на упаковці є чітким, і люди вміють правильно ними розпоряджатися", - наголосили в британському департаменті навколишнього середовища.

Водночас відомство наголошує, що також "заохочує нововведення, аби все більше і більше цих продуктів можна було переробити, і працює з промисловістю, щоб розробити альтернативи, такі як вологі серветки, які не містять пластику, і тому їх можна змивати".

Копирайт изображения Getty Images Image caption Ось так виглядає маленький жирберг з лондонської каналізації

Що таке жирберг?

Попри назву жирберги переважно складаються з вологих серветок. Вони становлять вражаючі 93% обсягу цих утворень, які закупорюють каналізацію, згідно з інформацією Water UK.

Представники організації зробили аналіз жирбергів з каналізаційних та очисних споруд.

Виявилося, що вологі серветки - переважно дитячі серветки, а також ті, що використовуються для зняття макіяжу та чистки поверхні - складають переважну частину утворень.

Жир та олія становлять 0,5% обсягу жирбергів, 7% - це жіночі засоби гігієни, ватні подушечки та пластикові обгортки.

Туалетний папір складає всього лише 0,01% цих утворень, які блокують наші труби і каналізацію.

Копирайт изображения Thames Water Image caption Вологі серветки є ключовим компонентом жирбергів - таких, як цей гігант у каналізації Лондона, який мав вагу десяти двоповерхових автобусів

Природоохоронні організаціі, такі як Greenpeace та Marine Conservation Society, такі цифри не дивують, адже часто вологі серветки продають з маркуванням "придатні до змивання в туалеті".

Реакція виробників

Індустрія з виробництва вологих продуктів процвітала протягом останнього десятиріччя. Виробники пропонували дедалі ширший асортимент серветок для чутливої шкіри, потреб малюків, зняття макіяжу або сонцезахисного крему.

Більшість з них виробляються з поліестеру та інших матеріалів, які не розкладаються.

Один з виробників, керівник Guardpack Джеремі Фрідман написав своєму депутату в британському парламенті, що заборона вологих серветок буде катастрофою для навколишнього середовища.

"Ці серветки є такими, що біологічно розкладаються, це вимагає в середньому 3 мл рідини. Якщо споживачі не зможуть їх використовувати, їм потрібно буде мити руки, а для цього потрібно в середньому 1 літр води", - наголосив він.

"Вони також широко використовуються в медичній промисловості, а для людей з нетриманням сечі та інвалідів ці серветки мають вирішальне значення з їхнім способом життя", - додав пан Фрідман.

За його словами, багато з вироблених Guardpack серветок були виготовлені з матеріалів, які на 100% можуть біологічно розкладатися, а на упаковці було застереження, що їх не можна змивати в унітаз.

А далі заборонять ватні палички?

Прем'єр-міністр Тереза Май зобов'язалася в січні викорінити всі "пластикові відходи, яких можна уникнути" до 2042 року.

Департамент з навколишнього середовища вивчає, які податкові важелі можна використати для скорочення кількості пластикових продуктів одноразового використання.

Також в британському уряді пообіцяли провести консультації щодо можливої заборони пластикових соломинок, ватних паличок та пластикових паличок для розмішування напоїв.