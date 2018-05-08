У Британії можуть заборонити вологі серветки
У Британії можуть заборонити використання вологих серветок.
В британському уряді наголошують, що його план з ліквідації пластикових відходів "включає продукти одноразового використання, такі як вологі серветки".
Вологі серветки містять пластик, який не розкладається.
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Тому виробникам доведеться або створити серветку без пластику, або споживачам доведеться обійтися без них.
За даними організації Water UK, членами якої є британські підприємства водопостачання та каналізації, вологі серветки призводять до більшості випадків закупорювання у каналізації.
Вони є ключовим елементом в гігантських "жирбергах" - брилах з харчового жиру та предметів особистої гігієни, які закупорюють каналізацію.
Це спонукало уряд та промисловість зосередитись на тому, аби переконати споживачів не змивати вологі серветки в туалет.
"Ми продовжуємо працювати з виробниками та роздрібними торговцями вологих серветок, аби переконатися, що маркування на упаковці є чітким, і люди вміють правильно ними розпоряджатися", - наголосили в британському департаменті навколишнього середовища.
Водночас відомство наголошує, що також "заохочує нововведення, аби все більше і більше цих продуктів можна було переробити, і працює з промисловістю, щоб розробити альтернативи, такі як вологі серветки, які не містять пластику, і тому їх можна змивати".
Що таке жирберг?
Попри назву жирберги переважно складаються з вологих серветок. Вони становлять вражаючі 93% обсягу цих утворень, які закупорюють каналізацію, згідно з інформацією Water UK.
Представники організації зробили аналіз жирбергів з каналізаційних та очисних споруд.
Виявилося, що вологі серветки - переважно дитячі серветки, а також ті, що використовуються для зняття макіяжу та чистки поверхні - складають переважну частину утворень.
Жир та олія становлять 0,5% обсягу жирбергів, 7% - це жіночі засоби гігієни, ватні подушечки та пластикові обгортки.
Туалетний папір складає всього лише 0,01% цих утворень, які блокують наші труби і каналізацію.
Природоохоронні організаціі, такі як Greenpeace та Marine Conservation Society, такі цифри не дивують, адже часто вологі серветки продають з маркуванням "придатні до змивання в туалеті".
Реакція виробників
Індустрія з виробництва вологих продуктів процвітала протягом останнього десятиріччя. Виробники пропонували дедалі ширший асортимент серветок для чутливої шкіри, потреб малюків, зняття макіяжу або сонцезахисного крему.
Більшість з них виробляються з поліестеру та інших матеріалів, які не розкладаються.
Один з виробників, керівник Guardpack Джеремі Фрідман написав своєму депутату в британському парламенті, що заборона вологих серветок буде катастрофою для навколишнього середовища.
"Ці серветки є такими, що біологічно розкладаються, це вимагає в середньому 3 мл рідини. Якщо споживачі не зможуть їх використовувати, їм потрібно буде мити руки, а для цього потрібно в середньому 1 літр води", - наголосив він.
"Вони також широко використовуються в медичній промисловості, а для людей з нетриманням сечі та інвалідів ці серветки мають вирішальне значення з їхнім способом життя", - додав пан Фрідман.
За його словами, багато з вироблених Guardpack серветок були виготовлені з матеріалів, які на 100% можуть біологічно розкладатися, а на упаковці було застереження, що їх не можна змивати в унітаз.
А далі заборонять ватні палички?
Прем'єр-міністр Тереза Май зобов'язалася в січні викорінити всі "пластикові відходи, яких можна уникнути" до 2042 року.
Департамент з навколишнього середовища вивчає, які податкові важелі можна використати для скорочення кількості пластикових продуктів одноразового використання.
Також в британському уряді пообіцяли провести консультації щодо можливої заборони пластикових соломинок, ватних паличок та пластикових паличок для розмішування напоїв.