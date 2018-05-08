Трамп оголосив про вихід США з ядерної угоди з Іраном

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Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп оголосив про вихід США з угоди щодо ядерної програми Ірану. Також він вводить санкції проти Тегерана і його партнерів.

Угоду, відому як Спільний всеосяжний план дій, уклали в 2015 році за попередньої адміністрації Барака Обами. Крім Ірану та США, її підписали Велика Британія, Франція, Німеччина, ЄС, Росія і Китай.

Під час виступу в Білому домі, президент Трамп назвав угоду "гнилою", нездатною запобігти появі ядерної зброї в Ірану в недалекому майбутньому і пообіцяв відновити жорсткі санкції, які впливають на ядерну діяльність Тегерана.

"Будь-яка країна, яка допомагає Ірану в його прагненні здобути ядерну зброю, також може потрапити під жорсткі санкції Сполучених Штатів", - додав пан Трамп.

Раніше лідери Великої Британії, Франції та Німеччини підтримали чинну ядерну угоду з Іраном і заявили, що це найкращий спосіб зупинити нарощування зброї у цій країні.

Президент Трамп мав вирішити до 12 травня, чи відмовляться США від угоди.

У 2015 році він сильно критикував цю міжнародну угоду, підписану Іраном, США, Великою Британією, Францією, Китаєм, Росією та Німеччиною як "одну з найгірших, які він бачив".

Пан Макрон та пані Меркель намагалися переконати президента США не відмовлятися від угоди під час візитів до Вашингтона минулого місяця.

Ядерна угода 2015 року

Ядерну угоду уклали в 2015 році Іран, США, Велика Британія, Німеччина, Франція, Китай та Росія. Цей договір передбачає відмову від розробки Тегераном ядерної зброї в обмін на зняття економічних санкцій, в тому числі - заборони на міжнародну торгівлю нафтою.

Згідно з домовленістю, відомої як Спільний всеосяжний план дій (JCPOA), Іран мав різко скоротити кількість своїх центрифуг, що збагачують уран, скоротити свої запаси збагаченого урану і не виробляти уран для зброї.

Провідні європейські країни називають угоду з Іраном важливим фактором міжнародної безпеки.

Керівництво США та Ізраїлю, вважає, що досягнута угода не дає твердих гарантій відмови Ірану від розробки ядерної зброї.

Звинувачення з боку Ізраїля

Раніше США та європейські союзники Вашингтона заявляли, що їм вдалося досягти прогресу з двох питань: отримання міжнародними інспекторами доступу до ядерних об'єктів Ірану і припинення розробки й випробування Іраном балістичних ракет.

В кінці квітня Ізраїль представив, як стверджує прем'єр країни Біньямін Нетаньяху, докази існування тисяч секретних документів, які показують, що Іран брехав про свої наміри в сфері ядерних технологій перед підписанням договору в 2015 році.

Нетаньяху звинуватив Тегеран у проведенні секретних розробок ядерної зброї, що проходять під назвою "Проект Амад", і заявив, що Іран продовжував займатися дослідженнями в цій сфері після того, як у 2003 році проект закрили.

Нетаньяху сказав, що отримані Ізраїлем документи доводять, що Іран зберігав документацію "Проекту Амад", аби в майбутньому використовувати їх для розробки ядерної зброї.

Копирайт изображения Reuters Image caption Нетаньяху провів презентацію зібраних розвідкою даних про ядерну програму Ірану

Іран назвав Нетаньяху брехуном і заявив, що його ядерна програма носить виключно мирний характер.

Проте держсекретар США Майк Помпео назвав документи справжніми і заявив, що ядерна угода 2015 року побудована на брехні.

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