Стали відомі фіналісти першого півфіналу Євробачення-2018

Копирайт изображения EPA Image caption Учасник від Ірландії - Райан О'Шонессі виступив із піснею Together

У столиці Португалії Лісабоні завершився перший півфінал Євробачення-2018, за результатами якого 10 країн отримали путівки до фіналу конкурсу.

Виступили учасники з 19 країн. На сцені стадіону Мео-Арена виступили представники Азербайджану, Ісландії, Албанії, Бельгії, Чехії, Литви, Ізраїлю, Білорусі, Естонії, Болгарії, Македонії, Хорватії, Австрії, Греції, Фінляндії, Вірменії, Швейцарії, Ірландії та Кіпру.

За підсумками голосування до фіналу Євробачення-2018 пройшли:

Албанія - Евгент Бушпепа, Mall

Чехія - Міколас Йозеф, Lie to Me

Литва - Єва Засімаускайте, When We're Old

Ізраїль - Нетта Барзілай, Toy

Естонія - Еліна Нечаєва, La Forza

Болгарія - EQUINOX, Bones

Австрія - Сезар Семпсон, Nobody But You

Фінляндія - Саара Аалто, Monsters

Ірландія - Райан О'Шонессі, Together

Кіпр - Елені Фурейра, Fuego

Нагадаємо, другий півфінал Євробачення-2018 пройде в четвер, 10 травня, а в суботу, 12 травня - фінал, де країни визначать переможця міжнародного пісенного конкурсу.

Крім десятки фіналістів, які були визначені в ході першого півфіналу, до гранд-фіналу Євробачення-2018 автоматично потрапляють країни "великої п'ятірки" - Іспанія, Велика Британія, Італія, Німеччина і Франція, а також країна-господиня конкурсу - Португалія.

Цього півфіналу український представник MELOVIN не виступав. Його глядачі почують у другому півфіналі 10 травня. Музикант виступить під номером 18.