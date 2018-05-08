Чому в Римі горять автобуси?

Копирайт изображения EPA Image caption "It could have been a massacre," one journalist said

Громадський автобус спалахнув у Римі, але місцеві жителі не говорять про тероризм у цій європейській столиці, а вказують на місцевий транспортний орган "Атак".

Полум'я охопило автобус № 63 на жвавій торговій вулиці Віа дель Тритоне в центрі міста у вівторок. Це був дев'ятий випадок у цьому році, тоді як торік подібних інцидентів було 22.

У соціальних мережах через часті пожежі навіть з'явився гештег #flambus.

"Тільки в Римі автобус вибухає у самому центрі міста, і люди відразу ж звинувачують "Атаку", не думаючи про тероризм. Це гарний приклад, аби описати наші надзвичайні ситуації", - зазначила журналіст Раффаелла Менічіні в соціальних мережах.

Наскільки небезпечними є пожежі?

У своїй заяві компанія "Атак" повідомила, що пасажири не постраждали. Але місцеві ЗМІ повідомили, що помічник магазину, який працював неподалік, де сталася пожежа, був ушпиталений з опіками руки і шоком.

Копирайт изображения EPA Image caption Профспілки вважають, що автобуси не проходять належне технічне обслуговування

Місцеві ЗМІ також повідомляли, що під час попередніх пожеж пасажири не постраждали. Але спостерігачі побоюються, що це лише питання часу, чи з'являться жертви.

"Кожного дня існує великий ризик", - написав консультант з питань транспорту Фабіо Росаті. Він вважає, що варто замінити автобуси.

Журналіст Мішель Гальвані звинуватив міську владу в тому, що вона "грає з життям громадян".

"Сьогодні могло статися убивство. У якій ще європейській столиці можуть так вибухати автобуси, як тут? Ці жартівники грають із життями громадян і продовжують лише робити заяви", - сказав він.

У березні після п'ятої пожежі в автобусі співробітники профспілок попередили туристів про ризики.

Що не так з автобусами?

Транспортне відомство заявило, що автобус Mercedes Citaro, який спалахнув у Віа дель Трітоне 2003 року випуску, був "застарілим".

Попередні розслідування свідчать про те, що в автобусі сталося коротке замикання перед тим, як він спалахнув.

На відео із соціальних мереж видно, позаду автобуса до вибуху був дим та було чути гучні звуки.

Перші спроби погасити вогонь вогнегасниками не вдалися, але пожежники швидко приїхали на місце інциденту.

Асоціації водіїв вважають, що автобуси не проходять належне технічне обслуговування. Пожежі не зупинилися після серії внутрішніх розслідувань.

Минулого місяця автобус, якому було лише п'ять років, також загорівся, повідомляє The Local.

Що роблять?

Місцеве транспортне відомство "Атак" наполягає на тому, що їм вдалося збільшити протипожежні заходи і стверджує, що це призвело до зменшення пожеж у цьому році на чверть.

Копирайт изображения Reuters Image caption The blaze left a nearby building's facade blackened

Однак дехто каже, що цього недостатньо. Карло Рієнці з групи захисту прав споживачів Codacons заявив, що через велику кількість пожеж його організація вимагала, щоб прокурор вилучав автобуси з обігу, якщо безпеку не можуть гарантувати.

У соціальних мережах люди звинуватили адміністрацію міста на чолі з Вірджинією Раггі.

Вона є членом популістського "п'ятизіркового руху" і прийшла до влади в 2016 році, обіцяючи покращити транспортні послуги міста, а також вирішити проблему з водою та сміттям.

Римська газета Diario Romano зазначила, що пані Раггі не вирішила проблеми з транспортом у місті і звинуватила її у "двох роках невдачі".